Президент України Володимир Зеленський зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.

Таке рішення прийняв Верховний Суд України, передає пресслужба інстанції. Річ у тім, що раніше до суду прийшов позов із проханням визнати протиправним спілкування президента недержавною мовою.

Раніше Зеленський висловився щодо мовного питання в Україні

Йшлося про конкретний випадок – звернення Зеленського 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019. Тоді він розмовляв не українською, а російською мовою.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі,

– мовиться у повідомленні.

Втім, позивач подав апеляцію.

Відтак, Велика Палата Верховного Суду вказала на те, що під час виконання службових обов’язків президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність.

Тобто за виступ російською на iForum-2019 Зеленського не можуть притягнути до юридичної відповідальності.

З огляду на це Велика Палата суду закрила провадження у справі, оскільки вимоги позивача не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Зауважимо, що промова Зеленського на iForum-2019 стала однією з перших публічних як президента. Він виголосив її через 3 дні після інавгурації та анонсував перше діджитал-впровадження – "державу у смартфоні".