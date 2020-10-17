Справа СБУ проти компанії "АрселорМіттал" – чіткий сигнал про згортання реформи апеляції, яку провели за керівництва податкової Сергієм Верлановим.

Таку думку висловив сам Сергій Верланов, ексголова Державної податкової служби. Про це він написав у фейсбуці.

" Десятиліттями податкові органи в нашій країні відкидали майже всі апеляції платників, попри те, наскільки якісно було проведено перевірку, обгрунтованими чи ні були донарахування та штрафи. Результат: робота підприємців – паралізована, суди завалено податковими спорами, які держава систематично програє, а судові витрати покриваються за рахунок бюджетних коштів. Тобто на гроші платників податків міститься штат податкових чиновників в апеляції, які замість розгляду скарг відфутболюють їх до суду, і армія "судебників" податкової, чия робота – ходити в суд і програвати безнадійні справи", – пише Сергій Верланов.

На його думку, зміна цього неприйнятного положення була не тільки вимогою партнерів України з ЄС і МВФ, але і, перш за все, українського бізнесу, який втомився судитися через черговий треш від податкового інспектора, якому не дали хабар.

"Ми радикально змінили підхід до розгляду скарг платників відповідно до фундаментальних принципів: апеляція повинна бути незалежною від аудиту, кожен аргумент заявника повинен відображатися в рішенні, скарги повинні заслуховувати за квазі судовим принципом, суть – важливіше форми, ресурси не повинні витрачати в судах у свідомо неперспективних справах. Податкова стала менше судитися, але частіше вигравати. Виросла якість перевірок, адже скасування податкового повідомлення-рішення в апеляції – це ознака профнепридатність або упередженості інспектора-аудитора. Ці позитивні зміни неодноразово відзначали бізнес асоціації та бізнес-омбудсмен", – зазначив Сергій Верланов.

Говорячи про компанію "АрселорМіттал", Сергій Верланов повідомив, що цей іноземний інвестор, який вклав 10 мільядів доларів, замість обіцяної інвестняні отримав обшуки від СБУ, яка взагалі не повинна займатися економікою.

"Ця сфальсифікована справа – не тільки спроба особистої помсти, а й попередження для всіх податківців в майбутньому: єдиний правильний і безпечний шлях – закривати очі на зловживання і порушення перевіряючих інспекторів і повністю ігнорувати аргументи платника. Краще викручувати руки бізнесу, тягнути його в суд і оплачувати судові витрати з державної кишені. Такі дії слідчих СБУ знищують інвестиційну привабливість України та підривають авторитет влади та віру підприємців у позитивні зміни", – пише Сергій Верланов.

На його думку, Генпрокуратура, як наглядовий орган, зобов'язана дати належну оцінку цій діяльності СБУ щодо забезпечення "хибно зрозумілих інтересів держави" та гарантувати дотримання законності в цій справі.

У своєму коментарі до цього допису Сергія Верланова народний депутат Ярослав Железняк зазначив: "СБУ повинна забути про економіку. І ми невдовщі їм в цьому допоможемо ".