Враховуючи нинішні реалії – війна, епідемія, карантин з усіма неадекватними і недалекоглядними діями держави – питання бізнесу та грошей дуже доречне, адже він страждає, як ніколи раніше.

Я б звів це все до одного ключового слова – можливостей. Про гроші та ветеранський бізнес – у блозі "VETERANO БЛОГ" на 24 каналі.

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Ми з вами дуже давно не бачилися, це виключно моя провина. Я чомусь чекав натхнення, щоб повернутись до запису блогів. В принципі, так відбувається в усьому нашому житті – ми чогось дуже сильно хочемо, але чекаємо вдалого для цього часу або ідеальних обставин, а натомість треба просто почати робити. Так я і зробив! Отже, поїхали.

Де взяти гроші

Думаю, сьогодні кожен ветеран, який має власний бізнес або тільки про нього мріє, скаже, що грошей немає. У такий спосіб, виправдовуючи себе і свою бездіяльність, щоб нічого не робити. А от я знаю щонайменше одне місце, де гроші можна знайти.

У Києві відбувся перший семінар для ветеранів-підприємців якраз на цю тему. Організатором виступив вже традиційно бізнесмен Сергій Позняк, він же є власником і головою наглядової ради інвестиційного фонду і він же – ветеран.



Сергій Позняк / Фото з фейсбук-сторінки Позняка

Трохи розкажу про нього.

Хто такий Позняк

Сергій Позняк – доброволець, почав проходити службу у 2014 році в батальйоні "Золоті ворота", а потім, до 2016 року, в батальйоні генерала Кульчицького.

Після демобілізації він продовжив займатися своїм основним бізнесом по наданню фінансових послуг. А познайомились ми з Сергієм у 2016 році. Саме тоді я вперше скористався його кредитною програмою для ветеранів-підприємців, взявши невеличку позику.



Сергій Позняк був добровольцем в АТО / Фото з фейсбук-сторінки Позняка

Далі я почав використовувати ресурси, які мені надавав Сергій, у повному обсязі. І це допомогло мені не тільки продовжити розвивати проєкт VETERANO Pizza, але й підняти його на абсолютно новий рівень.

Мінімум половина наших франшиз відкривалися, використовуючи кредитні кошти компанії Сергія.

Тому такі освітні заходи, як семінар, про який я згадував на початку, важливі. Завдяки цьому ветеран-підприємець не тільки може повернути інвестиції і не піти в мінус, але й заробляти і зростати. Професійно. Бо коли гроші є, а знань чи навичок, що із ними робити, немає – це набагато гірше, ніж коли грошей нема, але є знання і прописана бізнес модель.

Ветерани – бізнес-еліта

Коли ми говорили із Сергієм про його захід, він сказав, що бачить в ветеранах "бізнес-еліту України". На що я відповів, що не вірю такому визначенню. Це якісь абсолютно різні речі. Еліта має багатство, політичну владу і привілеї. Це точно не про ветеранів у бізнесі! На що Сергій сказав, що у нього інше внутрішнє визначення для цього терміну.

Він описав еліту так: "Це люди, які беруть на себе відповідальність перед собою, суспільством та нащадками. Це люди, які будуть використовувати свій військовий досвід для розвитку і розбудови нашої країни через бізнес, благодійність, менторство і так далі".

Таке визначення мені сподобалось, адже по суті кожен, хто добровільно пішов на війну, вже став цією елітою, взявши на себе відповідальність за майбутнє країни і продемонструвавши готовність за це майбутнє віддати життя. Саме тому Сергій створив компанію, де ветеранам готові допомогти з грошима для власного бізнесу. До речі, і не тільки ветеранам. І взяти ці кошти можна – із ветеранського інвестиційного фонду.

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Так, ви все правильно почули. Є ветерани-інвестори, які мають гроші, які вони збирали або отримали, наприклад, після поранення, як компенсацію від держави. Але вирішили не проїдати їх, а дозволити їх використовувати, наприклад, таким, як я. Щоб ми могли розвивати себе і примножувати їхній капітал. По-моєму, у нас карт-бланш.

Взагалі, ця історія скоріше навіть не про гроші, а більше – про знання та досвід, про конструктивне і правильне використання цього ресурсу. Бо ти не просто отримуєш позику, ти отримуєш консультацію, як грамотно поводитися із грошима.

Постав собі важливе запитання

А завершити я хотів би наступною тезою. Гроші є, і вони не тільки в фонді Сергія. Однак взяти ці гроші – не проста робота. І тут важливо не починати шукати винних серед тих, хто відмовив вам у фінансуванні вашого проєкту.

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Треба підійти до дзеркала, подивитись у своє зображення і запитати себе: "А ти впевнений у своєму задумі, впевнений у своїй бізнес-моделі? Ти чітко усвідомлюєш, що зробив все, що від тебе залежить, щоб максимально чітко прописати свої кроки і продумати всі ризики?". Але відповідати треба чесно.

І якщо ваша відповідь – "ні". То повертайтесь і працюйте над своїм проєктом, вдосконалюйте його знову і знову. Якщо ж ваша відповідь – "так", то сміливо штурмуйте всіх, кого тільки можна, щоб отримати фінансування на проєкт своєї мрії, на реалізацію власної справи.



Леонід Остальцев започаткував бізнес VETERANO Pizza / Фото VETERANO Pizza

Я неодноразово розповідав, як сам проходив цей шлях. Коли написав бізнес-план і почав шукати гроші, то отримував відмову за відмовою. Кожного разу страшенно засмучувався. Але подумки повертався до проєкту, передивлявся нотатки і план, і запитував у себе: "Ти впевнений? Ти зробив все, що міг і мав би?".

І відповідь завжди була – "так". Саме тому я не зупинявся і, зрештою, знайшов гроші на першу VETERANO Pizza. І якщо в мене, звичайного хлопця з Троєщини, вийшло, то ви просто приречені на успіх. На цьому поки все! Відтепер вже традиційно – бережіть себе і будьте здорові!