У Харківській міськраді відреагували на відкриття кримінального провадження щодо "зникнення" мера Геннадія Кернеса. У мерії обурились через повідомлення поліції.

У мерії зауважили, що "поліція має важливіші справи". Про це написав спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко у фейсбуці. Щоправда, згодом він видалив пост.

До теми Поліція відкрила справу за фактом зникнення Кернеса: що відомо

Наприклад, знайти тих, хто відрізав голови судді Трофімову та його сину. Або розкриття справи журналіста Климентьєва, якій вже 10 років. Але ні. Ми шукаємо людину, чиє місцеперебування і причини місцеперебування саме там загальновідомі,

– написав спікер.

Сидоренко зазначив, що Кернеса шукають за наведенню "людини одного з кандидатів, який був від початку непрохідний". За інформацією "Суспільного", Сидоренко мав на увазі Артура Газієва, який на місцевих виборах агітував за кандидата в мери Харкова від ОПЗЖ Олександра Фельдмана.

"І від себе особисто, не офіційно – ви ї*анулись там?" – додав Сидоренко.



Допис Сидоренка / Скриншот зі сторінки спікера

Кримінальне провадження про "зникнення" Кернеса: що відомо

Поліція Харкова 9 листопада відкрила кримінальне провадження щодо зникнення Кернеса.

Слідчі це зробили через отримане звернення керівника однієї з громадських організацій.

За словами правоохоронців, заявник повідомив, що з мером зник зв'язок.

Однак пресслужба поліції згодом видалила повідомлення про провадження зі сайту та соціальних мереж.



Повідомлення поліції про справу щодо "зникнення" Кернеса / Скринштот з сайту поліції

Де Кернес та що відомо про його стан