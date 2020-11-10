Ви ї*анулись там, – у мерії Харкова відреагували на відкриття справи про "зникнення" Кернеса
У Харківській міськраді відреагували на відкриття кримінального провадження щодо "зникнення" мера Геннадія Кернеса. У мерії обурились через повідомлення поліції.
У мерії зауважили, що "поліція має важливіші справи". Про це написав спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко у фейсбуці. Щоправда, згодом він видалив пост.
До теми Поліція відкрила справу за фактом зникнення Кернеса: що відомо
Наприклад, знайти тих, хто відрізав голови судді Трофімову та його сину. Або розкриття справи журналіста Климентьєва, якій вже 10 років. Але ні. Ми шукаємо людину, чиє місцеперебування і причини місцеперебування саме там загальновідомі,
– написав спікер.
Сидоренко зазначив, що Кернеса шукають за наведенню "людини одного з кандидатів, який був від початку непрохідний". За інформацією "Суспільного", Сидоренко мав на увазі Артура Газієва, який на місцевих виборах агітував за кандидата в мери Харкова від ОПЗЖ Олександра Фельдмана.
"І від себе особисто, не офіційно – ви ї*анулись там?" – додав Сидоренко.
Допис Сидоренка / Скриншот зі сторінки спікера
Кримінальне провадження про "зникнення" Кернеса: що відомо
- Поліція Харкова 9 листопада відкрила кримінальне провадження щодо зникнення Кернеса.
- Слідчі це зробили через отримане звернення керівника однієї з громадських організацій.
- За словами правоохоронців, заявник повідомив, що з мером зник зв'язок.
- Однак пресслужба поліції згодом видалила повідомлення про провадження зі сайту та соціальних мереж.
Повідомлення поліції про справу щодо "зникнення" Кернеса / Скринштот з сайту поліції
Де Кернес та що відомо про його стан
- На початку вересня Кернес захворів на коронавірус. Через загострення хронічних захворювань політика доставили на лікування у Німеччину у клініку "Шаріте".
- Востаннє на публіці Кернес з'являвся 23 серпня.
- Кернес переміг у першому турі на місцевих виборах у Харкові. 4 листопада міська територіальна виборча комісія оголосила його мером.
- Протягом перебування Кернеса у Німеччині кілька разів з'являлись чутки про смерть мера. Однак у міській раді їх спростували.
Поділитися новиною