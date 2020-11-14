Україна робить все для припинення війни на Донбасі. Зокрема, вживає заходів, аби жителі окупованих територій повернулись до нормального життя.

Україні відкрита для жителів окупованих територій. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму влозі, оприлюдненому на телеграм-каналі.

До теми Окупанти продовжують блокувати КПВВ на Донбасі: які пункти пропуску працюють

Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку. Хто розділяє нас. У всіх сенсах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите і знаєте, але і зробите свої висновки,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, під час звернення до жителів окупованих територій президент перейшов на російську мову.

Крім цього, Зеленський зауважив, що кілька днів тому Україна відкрила зі свого боку всі КПВВ на Донбасі. Глава держави нагадав, що в Луганській області з'явилося 2 нових пункти пропуску: в Щасті та Золотому. Також в Щасті відкрили новий сервісний центр, де люди зможуть отримувати пенсії, соцвиплати тощо.

Яка ситуація з КПВВ на Донбасі

Після зняття обмежень карантину Україна 10 листопада відкрила 7 КПВВ на Донбасі.

Проте проросійські бойовики заявили, що нібито треба узгоджувати рішення з ними.

Тому окупанти досі відмовляються відновлювати роботу КПВВ.

Наразі працюють лише пункти пропуску "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Дивіться відеозвернення Зеленського: