"Вибачте за лайку": Зеленський відповів на критику щодо бюджету-2021
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Володимир Зеленський записав нове відеозвернення про державний бюджет на 2021 рік. У ньому президент України неординарно відповів на критику опозиції.
Зеленський вважає, що довкола бюджету-2021 є багато дезінформації та маніпуляцій. Про це повідомляє 24 канал.
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Насамперед президент сказав, що на медицину виділили найбільше за часів незалежності України – майже 160 мільярдів гривень. І на 65 мільйонів гривень більше "від часів колишнього президента".
Що цікаво, слова "колишнього президента" у відео запікані, а після цього Володимир Зеленський заявив: "Соррі за лайку".
Нове відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Розвиток української медицини у 2021 році: скільки на це треба грошей
- Згідно з підрахунками, у 2021 році для реалізації усіх програм та нові зарплати медикам необхідно ще близько 100 мільярдів гривень.
- Що важливо, на вакцинацію проти коронавірусу необхідно у майже 6 разів більше, ніж закладено у бюджеті – 15,1 мільярда гривень.
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