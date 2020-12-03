На виборах у Намібії переміг політик, названий на честь нацистського лідера Адольфа Гітлера. Змінювати своє ім’я він не планує і до світового панування не прагне.

Адольф Гітлер Унона набрав 85% голосів у Намібії – колишній колонії Німеччини. Там досі проживає невелика німецькомовна громада, а деякі вулиці та місця мають німецькі назви. Про це повідомляє Mail Online.

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Гітлером назвав його батько

Політик зазначив, що коли батько назвав його на честь нацистського лідера, він не розумів, ким був цей чоловік.

У дитинстві я сприймав це як абсолютно нормальне ім'я. Лише підлітком я зрозумів, що цей чоловік хотів підкорити весь світ,

– сказав Унона.

Втім, змінювати своє ім'я Адольф не планує, водночас заспокоює, що до світового панування він не прагне.



Політик Намібії, названий на честь Адольфа Гітлера / Фото Mail Online

На виборах він вдався до хитрощів

У списку кандидатів ім'я політика скоротили до "Адольф Н". Його повне ім'я з'явилося вже на офіційному вебсайті результатів.

Зазначається, що на виборах Унона набрав 1196 голосів проти 213 у його опонента. Відтак він отримав місце у правлячій партії Намібії.