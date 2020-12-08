Не дивлячись на всі зусилля Банкової і президента Зеленського особисто, кампанія виборів міського голови Кривого Рогу була оглушливо програна ідеологічним конкурентам від ОПЗЖ. Це викликало на Банковій справжній скандал і тепер там судомно шукають винних у поразці.

Про це пише видання "Дело".

У першому турі виборів міського голови Кривого Рогу впевнено переміг чинний мер міста 71-річний Юрій Вілкул, який отримав 44,96% голосів. Але незабаром він оголосив про те, що знімається з виборів, пояснивши своє рішення "станом здоров'я". До другого туру в підсумку вийшли "слуга народу" Шевчик і Павлов з ОПЗЖ. "Слуга Народу" Дмитро Шевчик є генеральним директором "Центрального гірничо-збагачувального комбінату", який входить в холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова. І тут інтереси Зеленського і Ахметова зійшлися, відзначається в статті.

"За даними джерел, близьких до Офісу Президента, Зеленський був серйозно заряджений на перемогу кандидата від "Слуги народу". "Виграти в рідному місті – це особисте для нього. По-перше, була досягнута домовленість з Ахметовим про те, що Вілкул-молодший вмовляє Вілкула-старшого зняти свою кандидатуру, а Ахметов включає медіапідтримку для Шевчика. Зеленський зробив все можливе і дійсно думки не допускав, що Шевчик програє",– стверджує співрозмовник видання.

Як відзначають джерела на Банковій, ім'я головного бенефіціара програшу кандидата від "Слуги народу" главі держави вже підказали. Це нібито голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

"У Святослава Олійника були свої причини влізти в ситуацію. Справа в тому, що йому кров з носа потрібно залишитися на посаді голови облради і в новому скликанні. Якщо відкинути всіх ідеологічних опонентів, доля коаліції в облраді безпосередньо залежить від голосів ОПЗЖ і Блоку Вілкула. Саме тому Олійник запропонував свою дієву допомогу на виборах в Кривому Розі в першому турі Вілкулу-старшому, а в другому – ОПЗЖ", – зазначає автор матеріалу.

Джерела видання в обласній раді Дніпропетровщини стверджують, що Олійник "увімкнувся" у вибори в Кривому Розі по-справжньому – домовився з кураторами виборів "слугами народу" Юрієм Киселем і Юрієм Корявченковим, щоб вони, по суті, злили виборчу кампанію. Олійник особисто дав розпорядження зганяти бюджетників на виборчі дільниці з твердою установкою "голосувати за Павлова". Крім того, Олійник допоміг з виборчими комісіями – всі представники від партії "За майбутнє" були віддані в користування кандидату від ОПЗЖ.

"Оскільки всі бізнес-інтереси Олійника зав'язані на підрядах, тендерах від держави і, звичайно ж, бюджетних грошах, то збереження своєї посади для нього стало питанням життя і смерті. З огляду на те, що до Святослава Олійника величезну цікавість демонструють НАБУ і ДФС, втрата впливу в регіоні може і зовсім безславно закінчити його політичну кар'єру", – підкреслює автор статті.