Обирають між Трампом та Байденом: достроково проголосували 15% американців
Вже понад 37 мільйонів американців віддали свій голос за нового президента США. Таким чином, достроково проголосували уже 15% виборців країни.
Загалом обирати нового главу Білого дому мають 250 мільйонів громадян США. Про це свідчать дані порталу United States Elections Project.
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Найбільш активно голосують достроково виборці у таких штатах:
- Техас – 4,7 мільйона виборців;
- Каліфорнія – майже 4 мільйони;
- Флорида – 3 мільйони.
Достроково можна проголосувати особисто або поштою
Зазначимо, що достроково американці можуть проголосувати за допомогою пошти або навідавшись на виборчу дільницю до 3 листопада. Для цього виборцям доводиться простоювати у великих чергах.
Що відомо про вибори нового президента США?
Голосування за нового президента США відбудеться 3 листопада 2020 року. Від Демократичної партії на посаду претендує Джо Байден, від республіканців – чинний глава Білого дому Дональд Трамп. На посаду новий очільник США заступить з січня 2021 року.