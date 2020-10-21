Вже понад 37 мільйонів американців віддали свій голос за нового президента США. Таким чином, достроково проголосували уже 15% виборців країни.

Загалом обирати нового главу Білого дому мають 250 мільйонів громадян США. Про це свідчать дані порталу United States Elections Project.

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Найбільш активно голосують достроково виборці у таких штатах:

Техас – 4,7 мільйона виборців;

Каліфорнія – майже 4 мільйони;

Флорида – 3 мільйони.

Достроково можна проголосувати особисто або поштою

Зазначимо, що достроково американці можуть проголосувати за допомогою пошти або навідавшись на виборчу дільницю до 3 листопада. Для цього виборцям доводиться простоювати у великих чергах.

Це цікаво! Третій тур дебатів між кандидатами на посаду президента відбудеться у США 22 жовтня. Перед зустріччю спецкомісія ухвалила зміни до правил дискусії, аби Дональд Трамп не перебивав так часто свого конкурента Джо Байдена.