Мер Кривого Рогу Вілкул фактично використовує місцевий адміністративний ресурс, аби забезпечити свою перемогу на виборах.



Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За словами політолога, ситуація через у місті настільки напружена, що вже стала викликом для Президента.

"У нас на будь-яких виборах говорять про вплив адміністративного ресурсу. Ми бачимо надмірний, жорсткий тиск з боку місцевої, міської влади нинішнього мера. Міський голова Кривого Рогу пан Вілкул фактично використовує місцевий адміністративний ресурс, аби забезпечити свою перемогу на виборах. Але парадокс в тому, що на виборах його головним конкурентом є представник партії "Слуга народу", президентської партії і це вже виклик для президента. Треба втручатися президенту і представникам центральної виконавчої влади не на користь президентської партії, а на користь справедливості," – заявив Фесенко.



Нагадаємо, у Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через погрози родині кандидата в мери міста від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика. Також, за словами політика, проти нього і членів його сім'ї ведуть брудну інформаційну кампанію.



Загалом, як зазначають правоохоронці, ситуація навколо виборів стає все більш напруженою. За статистикою, в Україні щодоби реєструється більше ніж 10 кримінальних проваджень та надходить майже 200 заяв, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. В цілому, з 5 вересня поліція зафіксувала майже 4000 скарг.



Напередодні виборів експерти закликають українців не піддаватись маніпуляціям і вчитися відрізняти фейки від правдивої інформації.

Автор: Оля Мельник