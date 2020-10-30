Вибори мера у Кривому Розі – традиційно скандальна справа. Річ у тім, що з 2010 року тут укорінився клан Вілкулів на чолі з батьком Юрієм та сином – Олександром.

Як пише 24 канал у своїй статті, родина Вілкулів перетворила місто на власну феодальну вотчину, вони не бажають віддавати владу нікому й намагаються за будь-яку ціну залишитися біля "корита".

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Так було в 2015 році, коли кандидат від партії "Самопоміч" Юрій Милобог за всіма екзитполами переміг на виборах мера, але Юрій Вілкул запустив процес масових фальсифікацій та за допомогою насильства, корупції та підкупу домігся, щоб йому "намалювали" мінімальну перемогу. Тоді обурені мешканці Кривого Рогу вийшли на Майдан проти засилля феодала. Втім, клан Вілкулів за допомогою "договірників" з новою владою у Києві зумів утриматись.

Після обрання президентом Зеленського, для якого Кривій Ріг – рідне місто, у багатьох з'явилась надія на зміни. Сам президент всіляко її плекав. Консенсусним кандидатом на виборах мера 2020 тривалий час вважався близький друг і товариш президента – Юрій "Юзик" Корявченков. Популярний місцевий уродженець мав непогані шанси на перемогу, проте йому не дали добро на проведення кампанії. Замість "Юзика" партія президента виставила гендиректора Центрального ГЗК Дмитра Шевчика.

Вибори 25 жовтня 2020 пройшли з численними порушеннями – спостерігачі фіксували їх сотнями й левова частка з них стосується саме людей Вілкула.

До речі, офіційні підсумки голосування не відомі й досі. Натомість є дані екзитполів і вони дуже дивні. Склалася унікальна ситуація, коли один екзитпол відрізняється від іншого на 10 відсотків. Згідно одного – його робила місцева громадська спілки "Фонд інноваційних проєктів", у Юрія Вілкула майже 52% і він перемагає у першому турі.