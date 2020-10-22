У розпалі – місцева виборча кампанія. Десятки політиків безкоштовно роздають продуктові набори, ліки, відкривають спортивні та дитячі майданчики, починають опікуватись екологією та культурою. Але наскільки це ефективно? Чи можна довіряти цим проєктам та чи дійсно вони принесуть користь людям – а не тільки популярність народним обранцям?

Ми у Zagoriy Foundation зацікавились цим питанням і замовили соціологічне дослідження. Було опитано представників двадцятьох благодійних організацій з усієї України, які пояснили, чи варто населенню довіряти передвиборчим фондам та чи можуть вони дійсно допомогти.

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Передвиборчі благодійники

Фонди, що виникають незадовго до виборів з місією відбілити репутацію певного політика, не важко вирахувати з-поміж інших. Наші експерти пояснюють, що у класичного благодійного фонду є тільки один вид діяльності, тільки один "біль", який вони вирішують. Скажімо, опікуються людьми із онкологічними хворобами або ж займаються захистом культурної спадщини.

А "реакційні" передвиборчі фонди ладні вирішити будь-які питання – аби тільки захопити більше електоральне поле. Хочете – маєте майданчик, хочете – допоможемо лікарні. Але тільки перед виборами.

Зазвичай у них немає стратегії та системи роботи.

"Класичні фонди не стають більш активними у передвиборчий період. Наша активність запланована. В нас програма спрямована на розвиток, а не на тушіння пожеж", – пояснює для нашого дослідження представниця великого благодійного фонду з Києва.

Її колега додає, що найчастіше, коли благодійний фонд імені політика розуміє, що не може отримати користі з допомоги, він просто відмовляється від неї.

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Передвиборчі фонди дискредитують справжніх благодійників

Ще один вагомий мінус у передвиборчих фондах – вони підривають довіру до тих благодійників, що діють постійно. По-перше, люди звикають до того, що у допомоги завжди є користь. По-друге – до того, що їхні потреби виконуються тут, зараз і так, як вони захотіли.

Люди психологічно переживають втрату чогось значно яскравіше ніж отримання. Тому коли різко після виборів зникають ось такі фонди та їх допомога, люди просто зневірюються,

– розповідає нам представник відомого благодійного фонду з Києва.

В результаті викривлюється сприйняття благодійності та, цитуючи керівника фонду з Харкова, зводить її до принесення цукру додому.

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То що виходить: передвиборча благодійність – суцільна маніпуляція без реальної допомоги? Всі свята, продуктові набори, допомоги дитячим садочкам направду неефективні? Більша частина наших експертів вважає, що так. Серед їхніх аргументів – те, що разова допомога не вирішує соціальну хворобу, а тільки приглушує її симптоми.

Приміром, уявіть групу людей, що живуть із певним захворюванням та отримують допомогу виключно раз на чотири роки. То у чому ж ефективність? А коли кампанія закінчується та всі голоси віддано, ці люди знову залишаються сам на сам із бідою.

Ще одна проблема на думку професійних благодійників – передвиборча допомога часто є непродуманою. Адже коли тебе хвилює сам лише медійний ефект, не задумуєшся, чи потрібен взагалі комусь у цьому дворі спортивний майданчик. Головне – щоб він добре виглядав у кадрі.

Не все так однозначно: чи може допомога від кандидата бути дійсно корисною?

Цікаво, що не всі опитані притримуються такої думки. Є і представники фондів, що вважають: будь-яка допомога корисна. Особливо, коли є проблема із державними бюджетами. "Якби не два кандидати, ми б загнулись під час коронавірусу без масок, без засобів захисту та без халатів", – зізнається благодійниця з Західної України. А якщо передвиборча допомога врятувала життя, наприклад, зберегла дитину? Чи буде різниця для її матері, був це піар чи ні?

Розібратися у цій темі дійсно непросто – і наше дослідження це довело. Проте давайте спробуємо вивести правило: за яких умов передвиборча допомога може вважатись корисною? Скажімо, якщо кандидат роздає пенсіонерам сумнозвісні продуктові набори, яких вистачає на пару днів – це, вочевидь, неефективно. А якщо він встановлює в обласній лікарні дорогий важливий апарат? Це вже трохи інше.

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Можна дійти висновку: благодійність від кандидата тоді буде доречною, коли матиме на увазі реальні потреби суспільства та даватиме тривалий ефект.

І от що ще важливо зрозуміти. Справжня допомога не має умов. Чудово, якщо передвиборчі фонди дійсно зможуть підтримати когось, кому це потрібно. Але пам'ятайте: добро є завжди. І воно не починається і не закінчується разом із періодом агітації.