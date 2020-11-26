Питання дострокових парламентських виборів в Україні – не на часі. В Офісі Президента стверджують, що Верховну Раду навесні 2021 року українці не обиратимуть.

У роботі парламенту є нюанси, які треба вирішувати

У роботі Верховної Ради є певні нюанси, проте це не означає, що на часі її розпуск. Про це розповів заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко в телеінтерв'ю.

Цікаво Якби зараз були вибори, Разумков би їх не виграв, – заступник голови ОП Тимошенко

Питання того, що вибори будуть навесні, наприклад, – цього питання, судячи з того, що я бачу, немає взагалі на порядку денному. Є питання об'єктивні, які відбуваються в роботі Ради. Всі розуміють, що є питання по роботі, але ми намагаємося їх якось вирішити, консолідувати єдність фракцій, особливо "Слуги народу",

– сказав Тимошенко.

Партії не розпускають виборчі штаби

Те, що після місцевих виборів політичні партії не розпускають виборчі штаби, не є правильним рішенням, наголосив радник Єрмака. Такі дії політсил дестабілізують ситуацію в країні.

"Зараз інші сили роблять те, що просто нівелюють рішення народу, з кожним днем все більше і більше, для того, щоб наблизити момент парламентських виборів і спробувати вийти на розмову про те, що потрібна коаліція", – заявив Тимошенко.

Підстав для розпуску Ради нема, – Корнієнко

Раніше про те, що конституційних підстав для розпуску Ради немає, повідомив голова політсили "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Про ймовірний розпуск парламенту заговорили, бо серед нардепів немає одностайності щодо ініціатив президента про Конституційний Суд України.