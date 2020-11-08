Українська делегація в ТКГ представила план дій по Донбасу, за яким на окупованих нині територіях планують провести вибори 31 березня. Віцепрем'єр з реінтеграції окупованих територій і член української делегації Олексій Резінков пояснив, чому обрали саме цю дату.

Якщо сторони війни домовляться про визначену послідовність кроків, то далі вже можна буде говорити про нереалістичність проведення виборів 31 березня. Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Він підкреслив, що координатором у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи є французький дипломат П'єр Морель, якого український урядовець вважає "гуру французької дипломатії".

Я думаю, що він зможе організувати обмін думками й дискусію в такий спосіб, щоб сказати: гаразд, не 31 березня реалістичне – тоді 31 травня, 31 липня,

– заявив Олексій Резніков.

Він пояснив, що вказавши дату 31 березня, хоча до цього моменту й вкрай важко здійснити всі попередні кроки, Україна намагалася подати чіткий сигнал, що готова до припинення війни й настання миру.

Деталі про можливі вибори 31 березня:

Українська делегація запропонувала цю ідею в контексті покрокового плану завершення війни й деокупації Донбасу.

Втім, самі вибори є завершальним пунктом загального плану, а їхнє проведення можливе лише після здійснення всіх попередніх кроків.



План дій по Донбасу від української делегації в ТКГ / Інфографіка 24 каналу