Проведення місцевих виборів на Донбасі 31 березня 2021 року, що передбачено у "Плані спільних кроків" голови української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука, є неприпустимим. Це план Путіна, адже тоді терористи та сепаратисти залишаться у регіонах на керуватимуть ними.

Проведення місцевих виборів одразу після отримання контролю над кордоном призведе до серйозних проблем для України. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив нардеп від партії "Голос" Роман Лозинський.

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"Проведення виборів вже в березні – це план Путіна. Проведення виборів після негайного відновлення кордону – це план Путіна", – заявив нардеп.

Він пояснив, що у разі проведення виборів на Донбасі у березні може статись неприпустиме – терористи та сепаратисти скинуть камуфляж, одягнуть піджаки і стануть місцевою владою на Донбасі.

Це стане пухлиною в складі України,

– запевнив Лозинський.

Що варто зробити перед проведенням виборів

На думку Лозинського, необхідно виконати реінтеграцію за стандартами ООН. За цей час Україна зможе повернути на Донбас переселенців, український інформаційний та культурний простір.

"6 років там не тільки стріляють, але й ведуть інформаційну війну, пропаганду, промивання мізків на Донбасі", – наголосив нардеп.

Як ствердив Лозинський, те, що хочуть провести вибори саме 31 березня – це постійні поступки Росії, які видно зі сторони президента Володимира Зеленського та його представників. "Це дуже сковує українську сторону у діях. Тепер російська сторона в ТКГ посилатиметься на цей документ, це обмежуватиме наші дії", – пояснив Лозинський.

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Фантазії Кравчука, – Лозинський

У фракції "Голос" детально вивчили пункти, які вчора були оприлюднені у ЗМІ, однак сприйняли їх негативно. Лозинський ствердив, що не готовий назвати це планом.

"Швидше, це фантазії Кравчука, незрозуміло де вони обговорювались, але точно не в парламенті. Можливо, в нього вдома, можливо, в ресторані. Однак Кравчук має розуміти, що наразі він йде шляхом Фокіна, займаючись самодіяльністю. Поки це питання не буде вирішуватись саме в парламенті – воно не буде легітимне і проукраїнське", – підсумував Лозинський.

"План спільних кроків": що він передбачає