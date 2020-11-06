Леонід Кравчук пропонуватиме в ТКГ провести вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року. Звісно, цікаво, які зобов'язання на себе бере РФ.

Про вибори в ОРДЛО та "мирний план" Кравчука Ймовірно, повернути контроль над кордоном хоча б посередникам, дати можливість Україні відновити виборчу інфраструктуру: Держреєстр виборців, діяльність політичних партій, медіа, повноцінну роботу судів, банківської системи, правоохоронних органів тощо). Без цього вибори не відповідатимуть українському законодавству та міжнародним стандартам. Читайте також Вибори на Донбасі: кілька висновків щодо "плану миру" Кравчука Вибори є вільними та чесними, коли під час їхнього проведення є умови для вільного формування політичної волі без тиску, погроз, залякування та підкупу, а результат відповідає волевиявленню громадян. Без цього всього, можна пропонувати їх проводити на 32 березня.

Тут також я соромлюсь запитати, а що там з безпекою виборів у 18 громадах, на територіях підконтрольних уряду? Все вже гаразд? Можна призначати на січень-лютий?

Також ідея не може бути реалізована через пряму заборону в Конституції України діяльність політичних утворень, які закликають порушувати основний закон, діють, з метою зміни насильницьким шляхом конституційного ладу:

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.

Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Копенгагенський документ ОБСЄ, який визначає міжнародні стандарти виборів:

6. Государства-участники заявляют, что воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности любого правительства. Государства-участники соответственно уважают право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса.

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Они признают свою ответственность за защиту и охрану в соответствии со своими законами, своими обязательствами по международному праву в области прав человека и своими международными обязательствами свободно установленный путем волеизъявлений народа демократический порядок от деятельности отдельных лиц, групп или организаций, которые используют или отказываются отвергнуть терроризм или насилие, направленные на свержение этого порядка или такого порядка в другом государстве-участнике.

Джерело: Facebook