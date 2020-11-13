Для України конкретна дата виборів на Донбасі – не головне. Оскільки час можна перенести. А принциповим тут є зовсім інше питання. Щоправда, його реалізація забезпечить проведення виборів за українським законом.

Заява Кравчука щодо виборів на Донбасі

Як зазначив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук, мовиться передусім про контроль України над кордоном і відповідні дії української влади на підконтрольних територіях. Про це Кравчук заявив у коментарі ТСН.

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За його словами, таким чином відбудеться встановлення українських інститутів влади, і ті зможуть забезпечити проведення виборів за українським законом.

Припустимо, в січні ВР ухвалює закон про особливості цих виборів. І вже можна до них готуватися – лютий, березень і частина січня. Часу вистачає. І це ж не сьогодні готується. Ми це робимо не з чистого аркуша. Вже є напрацювання, ухвалюємо закон, готуємо вибори,

– зауважив голова українського делегації в ТКГ.

Він додає, що в цьому плані слід ухвалити закони про демілітаризацію, недопущення переслідування невинних осіб (про амністію – 24 канал).

Щодо останнього Кравчук підкреслив, що не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Він наголосив, що це просто неприйнятна філософія та все має відбуватися тільки за українським законом.

"Я, наприклад, вважаю, що там можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо там немає українських партій, там нічого немає. Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції. ВР ухвалює закон", – підсумував Кравчук.

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