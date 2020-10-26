У столиці двох українських майданів у другий тур може вийти людина, котра, на думку українського правосуддя, є причетною до перешкоджання мирному зібранню на Майдані.

Що це є, як не реванш?

Олександр Попов. Нагадаю, бо я усе пам'ятаю, як сьогодні.

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1. Був призначений Януковичем в якості гауляйтера Києва в порушення закону. Фактично, мера Черновецького (за його реальні гріхи) змусили утекти з Києва, вибори у столиці скасували, ввели де-факто пряме президентське правління. Це була відверта і успішна спроба узурпації влади Януковичем у Києві. Про це до сих пір припадає пилом моя заява про злочин щодо експрезидента.

2. Попов дуже уважно слухав Львовчкіна. Дав зелене світло незаконній реконструкції Андріївського узвозу до Євро-2012, зараз цей зроблений нашвидкуруч компанією друга Льовочкіна Кравцем "євроремонт" руйнується, кожен може побачити, як випадає бруківка.

Дав зелене світло незаконній реконструкції Поштової та Гостиного двору – проєкти завідомо програшні, бо не були як слід приведені у відповідність до реалій місцевості та українського законодавства. Все той же друг Львовчкіна Кравець, все та ж банда, наслідки діяльності якої розхльобуємо і досі.

3. І, врешті, Майдан. Разом з Сівковичем, тодішнім секретарем РНБО, за вказівко Клюєва керували припиненням мирного зібрання на Майдані у період на 30 листопада 2013 року. Попов командував Йолкою, за його вказівкою комунальні служби слугували прикриттям для брутальної атаки Беркуту на мирних учасників. За це йому потім висунули обвинувачення, суди тривають досі.

Надія Путіна

Попов – це наше досить ймовірне майбутнє. Коли Зеленський остаточно здується, то в черговий раз долю країни буде вирішувати другий тур президентських. І цілком можливо, що не Медведчук буде іти на вибори особисто. Він, думаю, прекрасно розуміє, що харизми в нього немає, і як публічний спікер він заслабкий. Але разом з Путіним у них достатньо ресурсів, щоб підтримати свого кандидата. Звісно, "кандидата миру", конструктивного, поміркованого, навіть з модним нальотом аполітичності.

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У столиці двох українських майданів у другий тур може вийти людина, котра, на думку українського правосуддя, є причетною до перешкоджання мирному зібранню на Майдані.

Що це є, як не реванш? Чи не вселяє це надію в серцю Путіну, Медведчуку, усім регіоналам – що сатисфакція після нищівної поразки у 2014 таки можлива?

Реванш, ось він, за вікнами.

Автор: Ігор Луценко