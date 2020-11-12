Служба безпеки України попередила масову фальсифікацію виборів міського голови Одеси. За даними ЗМІ, фальшиві бюлетені знайшли в офісі екснардепа Дмитра Голубова. Їх збиралися використовувати для фальсифікацій на користь кандидата від ОПЗЖ Миколи Скорика.

Про попередження масової фальсифікації повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, яке використовувалося як "громадська приймальня" одного з громадсько-політичних діячів. Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою та змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності", – сказано в повідомленні.



За даними ЗМІ, підроблені бюлетені, підготовлені для вкидання за кандидата від ОПЗЖ Скорика, знайшли в офісі екснардепа Голубова. Про це з посиланням на телеграм-канали повідомляє ТСН.

"Дмитру Голубову пред'явлено підозру. За фальсифікацію виборчих документів групою осіб, зокрема бюлетенів, передбачено до 10 років ув'язнення", – зазначає портал.