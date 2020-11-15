Після масових протестів у Киргизстані 10 січня 2021 року відбудуться нові президентські вибори. Свої заяви про бажання взяти участь у виборах як кандидати подали одразу 63 людей.

Прийом заяв закінчився опівночі 14 листопада, повідомило ЦВК Киргизстану в коментарі виданню ТАСС.

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Втім, подання заяви щодо участі у виборах ще нічого не означає. Щоб успішно завершити реєстрацію, кожен з кандидатів повинен до 3 грудня перерахувати Центрвиборчкому 1 мільйон киргизьких сомів, що становить трохи більше як 330 тисяч гривень.

Крім того, до цієї ж дати кандидати мають зібрати щонайменше 30 тисяч підписів виборців на свою підтримку. Що цікаво, населення Киргизстану становить 6 мільйонів осіб, тож щоб кожен кандидат міг зареєструватися, підписатися повинен кожен третій громадянин держави.

Для порівняння на президентських виборах 2017 року подавали заяви в ЦВК одразу 59 кандидатів. Та успішно завершити процес реєстрації кандидатом змогли лише 17 людей.

Хто балотуватиметься в президенти Киргизстану:

Садир Жапаров – ексвиконувач обов'язків прем'єр-міністра,

Абділь Сегізбаєв – ексочільник комітету нацбезпеки,

Адахан Мадумаров – лідер партії "Бутун Киргизстан" (єдиної опозиційної, що проходила в парламент за результатами парламентських виборів, які спричинили протести й були визнані недійсними).

Також серед кандидатів є поет, вчитель молодших класів, естрадний співак, пенсіонери, безробітні й чинні депутати киргизького парламенту.