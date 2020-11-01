1 листопада у Молдові пройшли вибори президента країни. Згідно з результатами ексзитполів, перемогу здобув чинний очільник Молдови Ігор Додон. Однак він не набрав понад 50% голосів, тому слід очікувати на другий тур.

Голосування за президента Молдови: що показав екзитпол

Відповідне опитування провели 1 листопада телефонним методом на замовлення компанії Watchdog. Згідно з його результатами, Додон набрав 40,9%. Про це повідомляє 24 канал.

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Його головна конкурентка на виборах експрем’єка Майя Санду відстала лише на 6,3% – вона отримала підтримку 34,6% виборців. Загалом участь у виборах брали 8 кандидатів.

Повні результати екзитполу щодо виборів президента Молдови

Ігор Додон (чинний президент, прихильник проросійської політики) – 40,9%.

Майя Санду (лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність", прихильниця проєвропейської політики) – 34,6%.

Ренато Усатій (голова "Нашої партії", мер міста Бєльці) – 11,5%.

Віолетта Іванова (депутатка від партії "Шор") – 6,3%.

Андрей Нестасе (керівник політичної платформи "Гідність і правда") – 2,9%.

Октавіан Цику (кандидат від "Партії національної єдності" )– 1,7%.

Дорін Кіртоаке (лідер Ліберальної партії, прихильник об'єднання Молдови з Румунією) - 1,3%.

Тудор Деліу (висуванець від ліберал-демократів) – 0,9%.

Зауважимо! Оскільки кожен із кандидатів не подолав позначку у 50%, то в Молдові пройде другий тур виборів президента. Туди проходять Додон і Санду. Дату другого туру оголосять після оприлюднення остаточних результатів.



Результати екзитполів щодо виборів президента Молдова / Взято з соцмереж

Що заявили Додон і Санду після виборів

Додон, зокрема, подякував не лише тим, хто його підтримав, а і всім, хто віддав свій голос. Також він висловив слова вдячності ЦВК країни та правоохоронцям. Останні, за його словами, забезпечили "коректний, вільний і демократичний процес голосування".

Хочу звернутися як президент і подякувати всім громадянам республіки, які взяли участь у виборах, незалежно за кого вони голосували з тих восьми кандидатів. Ви були дуже активними як в країні, так і за кордоном. Ви довели свій патріотизм. Вас хвилює майбутнє країни,

– зауважив Додон під час брифінгу після завершення голосування.

Санду також вийшла до преси після виборів. Вона, зі свого боку, заявила про порушення та наголосила, що її команда подала понад 300 звернень до поліції.

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