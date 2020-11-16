Росія на виборах президента Молдови підтримувала відкрито проросійського кандидата Ігоря Додона. Втім, той поступився проєвропейській кандидатці Майї Санду. Тепер у Кремлі кажуть: розраховують налагодити "робочі відносини" з майбутньою президенткою.

Володимир Путін привітав Майю Санду з перемогою, побажавши їй успіхів на новій посаді, міцного здоров'я та благополуччя. Про це повідомляє сайт президента Росії.

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Розраховую, що ваша діяльність на чолі держави сприятиме конструктивному розвитку відносин між нашими країнами. Це, безсумнівно, відповідало б корінним інтересам народів Росії та Молдови,

– заявив Путін.

Також перемогу проєвропейської кандидатки в Молдові прокоментував і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє видання "РИА-Новости". Він висловив бажання налагодити з Санду "робочі відносини".

"У Кремлі з повагою ставляться до вибору людей, до вибору народу. Ми з повагою ставимося до вибору молдовського народу. Безумовно, ще слід налагодити робочі стосунки з новим президентом Молдови. Розраховуємо, що це вдасться", – підкреслив Пєсков.