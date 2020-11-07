У США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув Джозеф Байден. Президент України Володимир Зеленський вже привітав майбутнього американського лідера з перемогою.

Слова привітання Зеленський написав на своїй сторінці у твіттері

Важливо Вибори президента США: Байден зробув остаточну перемогу

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1325141322773098496

Вітаю, Джо Байден. Україна оптимістично дивиться на майбутнє стратегічного партнерства з США. Ми завжди співпрацювали в галузі безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає лише міцнішою, – написав Зеленський.

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Зверніть увагу! У США 3 листопада відбувся головний день голосування на президентських виборах. До цього часу, через пандемію коронавірусу, люди мали можливість голосувати достроково – на дільницях або ж поштою.

Детальніше про те, як відбувалися вибори у США та яким є їх результат – читайте тут.