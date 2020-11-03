Згідно з останніми опитуваннями, Джо Байден випереджає Дональда Трампа на виборах з невеликим відривом. Однак проблема в тому, що теперішній президент США Трамп не вміє програвати і обіцяє, що просто так владу не збирається віддавати.

Трамп готується до пекельної битви. Про це в ефірі 24 каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Трамп не любить програвати. Він вже говорив про те, що просто так не віддасть владу і стоятиме до останнього. Однак я не розумію, як він це хоче зробити. Такого ще не було", – зазначив Тизенгаузен.

Політтехнолог зауважив, що Вашингтон та інші міста готуються до протестів. Можливим навіть є введення Національної гвардії.

Я думаю, він віддасть владу, але так погрожує. Битва буде спекотною,

– сказав політтехнолог.

"Я сумніваюсь, що вже зранку ми дізнаємось переможця. Рахувати будуть довше, адже ще кілька днів приходитиму листи через поштове голосування", – наголосив Тизенгаузен.

Який результат виборів вигідніший для України

За словами політтехнолога, важко сказати, перемога якого кандидата буде кращою для України. Річ у тім, що будувати відносини Україні прийдеться і з демократами, і з республіканцями.

"Нам потрібна двопартійна підтримка. З кимось одним дружити нам не вийде", – запевнив він.

За словами Тизенгаузена, новообраний президент США спочатку працюватиме над економічною ситуацією у своїй країні, а пізніше займеться допомогою іншим країнам. Зокрема, й Україні.

Детальніше про вибори у США – читайте у матеріалах 24 каналу.