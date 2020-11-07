Через 3 доби після голосування на виборах, 7 листопада, стало відомо, що наступним президентом США стане Джозеф Байден. Це спровокувало масові святкування на вулицях американських міст. Значна частина людей святкували не так перемогу Байдена, як поразку Дональда Трампа.

Про те, як американці відзначали попередні результати виборів президента, які засвідчили перемогу Джо Байдена, розповідають видання Daily Mail та CBS New York.

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У Нью-Йорку святкування розпочалися вже через кілька хвилин після того, як з'явилися прогнози, що обіцяють перемогу Джозефу Байдену. Люди увімкнули музику, вийшли на вулиці з плакатами, стрибають, танцюють, ну й, звісно, п'ють алкоголь.

Святкування помітне навіть на пересічних відео, на які потрапили звичні для "Великого яблука" хмарочоси. Звідусіль лунають радісні вигуки, які подекуди супроводжуються нецензурною лайкою – імовірно, на адресу чинного президента.

Та одним Нью-Йорком святкування не обмежилися – люди вийшли на вулиці своїх міст у різних куточках США. Це той рідкісний випадок, коли водії радісними гудками зустрічали пішоходів, які наповнили автомобільні дороги – святкують у цей день всі.

У США святкують перемогу Байдена на виборах: дивіться фото

More reaction in New York City @CBSNewYork pic.twitter.com/wf2vx9WAUT — Jenna DeAngelis (@jennamdeangelis) November 7, 2020

Коли Байден стане президентом: