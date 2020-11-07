Кандидат від республіканців та чинний президент США Дональд Трамп, який програв вибори демократу Джо Байдену, створив спецгрупу щодо "захисту виборів". Напередодні республіканець стверджував про фальсифікації голосування.

Спецгрупа призначена також для пожертв людей. Про це повідомили у штабі Трампа у твітері.

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Ці вибори ще не закінчилися. Нам ще належить пройти довгий шлях, і президенту Трампу потрібно, щоб ви активізувалися і приєдналися до Групи по захисту на виборах,

– написали у твітері.

У штабі закликали американців зробити внесок і приєднатись.

Які пожертви просить Трамп

У твіті є посилання на сайт, де штаб Трампа збирає пожертви. На сайті зазначили, що не дозволять підривати вибори. Також на сторінці пропонують внести пожертвування на суму до 2,8 тисячі доларів.

This Election isn’t over yet. We still have a long way to go and President Trump needs YOU to step up & join the Election Defense Task Force.



Donate & join NOWhttps://t.co/C99j8j4vki — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 7, 2020

Вибори в США та перемога Байдена: що треба знати

Вибори президента США відбулись 3 листопада.

7 листопада оголосили попередні результати виборів. Відповідно до них, Байден отримав від 273 до 290 голосів, Трамп – 213 – 214.

Байдена вже встигла привітати міжнародна спільнота.

Натомість Трамп не згодний із результатом виборів та оскаржуватиме його у суді.



Результати виборів у США / Інфографіка 24 каналу