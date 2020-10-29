У США 3 листопада відбудуться 59 президентські вибори. Серед основних кандидатів на пост глави держави є чинний очільник США Дональд Трамп та кандидат від демократів Джозеф Байден.

Дата виборів президента США

У США вибори президента відбуваються кожні чотири роки у другий вівторок листопада. У 2020 році американці обиратимуть главу держави 3 листопада, повідомляє 24 канал.

Важливо Вибори у США 2020: Байден ще більше відірвався від Трампа – рейтинг кандидатів

Як голосуватимуть американці:

на виборчій дільниці,

поштою.

Зауважимо, Трамп виступає проти голосування поштою. Він заявляє, що таким чином можна буде сфальсифікувати результати виборів.

Вперше на виборах США можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук у штаті Іллінойс.

У США тривають дострокові вибори

Через пандемію коронавірусу американці можуть проголосувати ще до основного дня виборів. Офіційне голосування розпочалось наприкінці вересня і триватиме до 30 жовтня. Так, станом на 29 жовтня свій голос за президента вже віддали понад 75 мільйонів людей. Найактивніше голосують у трьох штатах – Каліфорнія, Техас та Флорида.

Така висока кількість людей, які взяли участь у виборах, може призвести до того, що за президента проголосують близько 150 мільйонів людей. Це найвищий показник з 1908 року.

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Основні кандидати у президенти

Республіканська партія США на з’їзді 24 серпня обрала свого кандидата в президенти країни – Дональда Трампа. Однак, за даними останніх рейтингів, чинний глава держави програє демократу Джо Байдену. За останнього свій голос готові віддати 57% виборців, а за Трампа – 41%.

Між кандидатами вже відбулися два раунди передвиборчих дебатів. На перших Трамп та Байден багато сварилися та поливали один одного брудом. Експерти назвали такі дебати "ганьбою для Америки". Друга розмова між кандидатами була спокійнішою.

Зауважимо, обидва кандидати достроково проголосували на виборах президента. Трамп віддав свій голос 24 жовтня у Флориді, а Байден – 28 жовтня у Делавері.

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