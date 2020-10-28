На виборах президента США станом на 28 жовтня достроково проголосували вже понад 71 мільйон виборців. Очільник США Дональд Трамп також взяв участь у голосуванні.

На дострокових президентських виборах проголосувала більша частина від загального числа виборців, які взяли участь у виборах 2016 року. Тоді свій голос загалом віддали 138,8 мільйона осіб. Про це повідомляє United States Elections Project.

До теми Хакери зламали передвиборчий сайт Трампа та погрожують президенту

У яких штатах голосують найактивніше

Каліфорнія – 7,9 мільйона людей;

Техас – 7,8 мільйона;

Флорида – 6,4 мільйона.

Водночас найменше осіб наразі проголосували у штаті Аляска (100 тисяч) та у Вайомінґу (101 тисяча).

Президентські вибори у США

Така висока кількість людей, які взяли участь у виборах, може призвести до того, що за президента проголосують близько 150 мільйонів людей. Це становить 65% від загальної кількості тих, хто має право голосу. Це найвищий показник з 1908 року.

На дострокове голосування зареєструвалося більше членів Демократичної партії, ніж республіканців.

Зауважимо, Трамп також вже віддав свій голос на виборах – він проголосував за себе. Участь у голосуванні президент взяв 24 жовтня під час візиту у Флориду.

Наразі його опонент кандидат від демократів Джо Байден не проголосував на виборах. Ймовірно, він зробить це 3 листопада.

Зверніть увагу! Дострокові президентські вибори у США проводять через пандемію коронавірусу. Основний день голосування відбудеться 3 листопада. Американці обиратимуть між чинним президентом Трампом та кандидатом від демократів Джо Байденом. За даними рейтингу, у виборчих перегонах лідирує другий кандидат. Детальніше про вибори у США – читайте тут.