У США вже триває голосування за нового президента країни. Станом на 16 жовтня з 250 мільйонів американців взяли участь вже понад 17 мільйонів – це 7,13%. Ці люди скористались можливістю раннього голосування.

Як повідомили у United States Election Project, виборці мають змогу проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування – 3 листопада. Так відбувалось і на минулих виборах.

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Загальна кількість виборців, які вже проголосували на виборах президента США у 2020 році – 11,6% з загальної явки на попередніх президентських виборах. Тоді проголосували 55,5% американців. Попередні вибори відбувались у 2016 році.

Водночас у деяких регіонах явка перевищила 20%. Йдеться про:

Міннесоту;

Флориду;

Вермонт;

Вісконсин;

Південну Дакоту;

Вірджинію.

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Людям доводиться стояти у чергах

Видання Голос Америки опублікувало інформацію про те, що у виборців є певні проблеми. Для того, щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах. У регіоні американської Атланти люди вимушені чекати по 8 годин.

Саме такий факт є доказом високої явки виборців. Головний дослідник United States Election Project запевнив, що висока явка є саме через великий ентузіазм виборців. Також вплинуло те, що штати збільшують можливість для раннього голосування через пандемію.