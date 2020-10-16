Вибори у США: понад 17 мільйонів американців вже проголосували – вони вимушені стояти у чергах
У США вже триває голосування за нового президента країни. Станом на 16 жовтня з 250 мільйонів американців взяли участь вже понад 17 мільйонів – це 7,13%. Ці люди скористались можливістю раннього голосування.
Як повідомили у United States Election Project, виборці мають змогу проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування – 3 листопада. Так відбувалось і на минулих виборах.
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Загальна кількість виборців, які вже проголосували на виборах президента США у 2020 році – 11,6% з загальної явки на попередніх президентських виборах. Тоді проголосували 55,5% американців. Попередні вибори відбувались у 2016 році.
Водночас у деяких регіонах явка перевищила 20%. Йдеться про:
- Міннесоту;
- Флориду;
- Вермонт;
- Вісконсин;
- Південну Дакоту;
- Вірджинію.
Людям доводиться стояти у чергах
Видання Голос Америки опублікувало інформацію про те, що у виборців є певні проблеми. Для того, щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах. У регіоні американської Атланти люди вимушені чекати по 8 годин.
Саме такий факт є доказом високої явки виборців. Головний дослідник United States Election Project запевнив, що висока явка є саме через великий ентузіазм виборців. Також вплинуло те, що штати збільшують можливість для раннього голосування через пандемію.