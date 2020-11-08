Прихильники чинного президента Дональда Трампа не можуть змиритись з його поразкою на виборах. Люди обурились тим, що Джо Байден уже повідомив про свою перемогу.

Прихильники Трампа заявили про "крадіжку голосів"

Найбільші протести відбулись у Джорджії, Вісконсині та Мічигані. Про це інформує USA Today.

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Демонстранти закликали зупинити "крадіжку голосів" і запевняли: результати не можуть вважатись остаточними, поки не будуть завірені усі бюлетені.

У Мічигані з прихильниками Трампа зіткнулись кілька десятків людей, що підтримують Байдена. Вони закликали опонентів прийняти результати. Ті, своєю чергою, кажуть, що вимагають законних виборів.

Майкл Елкінс із Вестленду заявив, що запідозрив фальсифікації через масштабне дистанційне голосування, запроваджене під час пандемії.

Якщо Джо Байден виграв законно, я з цим погоджусь. Проте цілісність виборів - наріжний камінь суспільства, яке руйнується,

– сказав Елкінс.

У Каліфорнії сталась бійка між прихильниками Трампа та Байдена

У Сакраменто, що у Каліфорнії, зустріч прихильників Трампа та Байдена завершилась не словесною перепалкою, а бійкою. Проте, кажуть правоохоронці, серйозно ніхто не постраждав.

Не обійшлось без штовханини і у Салемі, що у Орегоні.

Trump supporters have gathered outside the Louisiana State Capitol to protest the #PresidentialElection results. @WAFB pic.twitter.com/7Y1JQePjeY — Kevin Batiste (@KBatisteJr) November 7, 2020

Trump supporters in Atlanta protest, claiming the election was stolen pic.twitter.com/Yui2A7mgC5 — Larry Madowo (@LarryMadowo) November 7, 2020

Трамп заявляє про фальсифікації у кількох штатах

Не здається і сам Дональд Трамп. Він знову заявив про фальсифікації на виборах – цього разу у Пенсільванії та ще кількох штатах. Про це чинний глава Білого дому написав у твіттері.

Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, у день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсільванії і деяких інших ключових штатах,

– обурився Трамп.

Цей допис, варто зауважити, твіттер позначив, як такий, що містить суперечливий зміст.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Зверніть увагу! Джозеф Байден уже набрав необхідну кількість голосів виборників, щоб стати переможцем виборів. Досі результати не оприлюднили у Джорджії, Північній Кароліні та Алясці. Низка лідерів країн привітала демократа з перемогою, серед них і президент України Володимир Зеленський.

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