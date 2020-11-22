Надумані звинувачення, – суд відхилив позов Трампа щодо фальсифікацій на виборах
У штаті Пенсільванія Окружний суд відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа. Як відомо, вони просили суд не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.
Штаб аргументував це тим, що вибори сфальсифіковані. Однак суддя, який розглядав позов, назвав такі аргументи "надуманими", а звинувачення – "спекулятивними", повідомляє Bloomberg.
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Як зазначили американські видання, це була остання серйозна справа, спрямована на те, аби повернути результати виборів на користь Трампа. Однак їм це не вдалось. Ба більше, суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.
Вибори у США 2020: що відомо
- Президентські вибори у США відбулись 3 листопада. Перемогу здобув висуванець від Демократичної партії Джозеф Байден, за нього нарахували 306 голосів виборників. Конкурентом був республіканець та чинний президент Дональд Трамп. У нього є лише 232 голоси.
- Ще напередодні виборів американці готувались до протестів у разі, якби виграв Трамп. Люди виносили плакати, підпалювали машини, будівлі забили дошками. На вулиці мобілізували Нацгвардію.
- Однак масових протестів так і не відбулось. Натомість люди святкували перемогу Байдена просто на вулицях країни. певна кількість людей святкували не так перемогу Байдена, як поразку Трампа.
- Водночас Трамп не може змиритись з поразкою. Він заявляв про фальсифікації та досі відстоює свою начебто перемогу.
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