У штаті Пенсільванія Окружний суд відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа. Як відомо, вони просили суд не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Штаб аргументував це тим, що вибори сфальсифіковані. Однак суддя, який розглядав позов, назвав такі аргументи "надуманими", а звинувачення – "спекулятивними", повідомляє Bloomberg.

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Як зазначили американські видання, це була остання серйозна справа, спрямована на те, аби повернути результати виборів на користь Трампа. Однак їм це не вдалось. Ба більше, суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.

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