У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 листопада – штат Джорджія почав офіційний процес перерахунку голосів. Це передбачено законом, якщо розрив між кандидатами становить менше, ніж 0,5%. У штаті проголосували майже 5 мільйонів людей. Перерахунок відбуватиметься шляхом повторного комп'ютерного сканування всіх бюлетенів і триватиме тиждень.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Дональд Трамп заявив, що відповідні урядові служби можуть розпочати процес передачі влади майбутній адміністрації Джо Байдена. Штат Мічиган офіційно затвердив результати президентських виборів. Джо Байден переміг з перевагою в понад 150 тисяч голосів. Команда Джо Байдена активно підбирає кадри на ключові посади в майбутній адміністрації. Очікується, що Державний департамент очолить кадровий дипломат Ентоні Блінкін.