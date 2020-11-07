У Пенсільванії вилучать частину бюлетенів на вимогу прихильників Трампа: деталі
Верховний суд США задовольнив вимогу республіканської партії, яка висунула Дональда Трампа кандидатом у Пенсільванії. У штаті мають ізолювати всі бюлетені, що надійшли після закриття виборчих дільниць 3 листопада.
Частина виборців у штаті голосувала поштою. Відтак тепер Верховний суд вирішуватиме, чи є такі бюлетені законними. Вони будуть ізольовані до подальших розпоряджень. Про це повідомляє видання The Washington Post.
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Відзначимо, що напередодні секретар штату Кеті Буквар ухвалила рішення тимчасово вилучити з підрахунку бюлетені, що прийшли надто пізно.
Однак прихильники чинного президента США Дональда Трампа заявили, що не всі округи дотримуються цієї вимоги.
Всі бюлетені, отримані поштою після 20:00 3 листопада, повинні відділятися і міститися у безпечному, надійному та запечатаному контейнері окремо від інших голосів,
– мовиться у постанові відомства.
Крім цього, всі подібні бюлетені у випадку підрахунку мають рахуватися окремо.
Відзначимо, що в Пенсільванія Верховний суд штату ухвалив рішення про продовження терміну прийому бюлетенів з 20:00 3 листопада до 17:00 6 листопада.
Вибори президента у США: головне
- У США 3 листопада стартували 59 президентські вибори. Основна боротьба наразі триває між двома кандидатами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.
- Під час виборчої кампанії Байден звинувачував Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп натомість стверджував, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
- Вже після перших результатів голосування Байден заявляв, що його перемога – неминуча. Натомість Трамп стверджував про фальсифікацію на виборах та вимагав зупинити підрахунок голосів.
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