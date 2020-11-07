Верховний суд США задовольнив вимогу республіканської партії, яка висунула Дональда Трампа кандидатом у Пенсільванії. У штаті мають ізолювати всі бюлетені, що надійшли після закриття виборчих дільниць 3 листопада.

Частина виборців у штаті голосувала поштою. Відтак тепер Верховний суд вирішуватиме, чи є такі бюлетені законними. Вони будуть ізольовані до подальших розпоряджень. Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Відзначимо, що напередодні секретар штату Кеті Буквар ухвалила рішення тимчасово вилучити з підрахунку бюлетені, що прийшли надто пізно.

Однак прихильники чинного президента США Дональда Трампа заявили, що не всі округи дотримуються цієї вимоги.

Всі бюлетені, отримані поштою після 20:00 3 листопада, повинні відділятися і міститися у безпечному, надійному та запечатаному контейнері окремо від інших голосів,

– мовиться у постанові відомства.

Крім цього, всі подібні бюлетені у випадку підрахунку мають рахуватися окремо.

Відзначимо, що в Пенсільванія Верховний суд штату ухвалив рішення про продовження терміну прийому бюлетенів з 20:00 3 листопада до 17:00 6 листопада.

Зверніть увагу! У штабі Дональда Трампа заявили, що вимагатимуть у суді зупинити підрахунок голосів у ключових штатах Мічиган та Вісконсін. Крім цього, чинний президент США планує через суд оскаржити результати виборів у штаті Невада.

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