З 2016 світ настільки звик до всюдисущого Дональда Трампа в новинах, що багатьом навіть не віриться, що він кудись з нас зникне. Тим не менше 3 листопада на носі, і питання про майбутнє Трампа набуло абсолютно практичного значення: як проголосує Америка через кілька днів? Далі читайте російською.

Впрочем, уже больше 80 миллионов человек проголосовали досрочно – беспрецедентный результат. Это уже почти в два раза больше, чем досрочно проголосовало в 2016 году, тогда эта цифра составила 47 миллионов. Уже очевидно, что в этот раз общее число проголосовавших американцев намного превысит 137 миллионов, принявших участие в выборах Трамп – Клинтон, электорат отмобилизован, как никогда.

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Везунчик Трамп

Если бы в кресле президента США сейчас находился какой-то другой президент, условно скажем "нормальный", публика и эксперты, глядя на результаты текущих опросов, спокойно ждала бы его поражения: все предельно плохо, и спасения ждать неоткуда. Но в Белом доме нынче Дональд Трамп, который туда и попал в результате некоторого чуда, ведь его там не должно было быть ни по ожиданиям демократов, ни республиканцев, ни его собственного избирательного штаба.

Да и сам он, как неоднократно писали свидетели из близкого круга, намеревался использовать президентскую кампанию исключительно для раскрутки личного бренда в бизнес-целях. Просто в какой-то момент "поперло". А в день выборов монетка случайности распределения статистической погрешности, в рамках которой было различие между шансами Трампа и Хиллари в шести ключевых штатах, во всех шести случаях упала в его пользу. Обычно так не бывает, но это же Трамп.

Везучесть Дональда Трампа и сейчас является важным аргументом для тех, кто ставит в этой гонке на него. Между тем, хотя он сам за годы президентства почти не изменился, многое изменилось для него.

Собственно, изменилось главное: сейчас на выборы Дональд Трамп идет в качестве главы государства, во всей вытекающей из этого ответственностью за происходящее в стране, а страна в тяжелом положении, в первую очередь из-за эпидемии коронавируса.

Глава Белого дома не имеет той прекрасной легкости за плечами, когда он громил Хиллари Клинтон за ее работу в администрации Обамы. Он, конечно, пытается таким же образом уязвить Джо Байдена, но из позиции действующего президента это сделать весьма сложно.

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Самый непопулярный президент США: какие шансы у Трампа?

При этом 45-й президент – самый непопулярный американский лидер в новейшей истории, когда стали замерять национальную поддержку главы государства. Ни разу уровень общего одобрения политики президента Трампа не достигал 50%, оставаясь в среднем на уровне 40%+. За несколько дней до выборов его усредненная поддержка около 44%.

Еще ни один американский президент не переизбрался, не дотягивая до одобрения хотя бы половины граждан.

Другой уникальный показатель: за все время рейтингового противостояния с Джо Байденом Дональд Трамп ни разу не превзошел его результат в общенациональном зачете, всегда оставаясь позади. Причем демократ давно держится на уровне 50%+, что не удалось Хиллари Клинтон. Она, напомню, выиграла у Трампа в этом показателе, но это было 48,3% против 46,1%. Сейчас Байден ведет в среднем 51% против 43% у Трампа.

Конечно, сейчас и маленькие дети уже знают, что победителя выявляют по особой процедуре, где важно, как за претендентов голосуют отдельные штаты. Но и здесь у президента все не очень. Нет никаких признаков, что за него проголосуют хоть в одном штате, где в 2016 году поддержали Клинтон. Зато в пользу Байдена уверенно склоняются те самые штаты, которые четыре года назад неожиданно определили победу Трампа, не исключено, что демократа поддержат и там, где четыре года назад даже и не подумали бы.

Да что говорить, если даже в до мозга костей республиканском Техасе разница в рейтингах Байдена и Трампа – считанные проценты, а такую же исконно красную Джорджию на картах-прогнозах закрашивают в голубые тона как склонную отдаться демократам.

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Проект 538, моделирующий варианты, как могут победить кандидаты, дает лишь один шанс из десяти, что Дональду Трампу удастся каким-то образом завоевать голоса большинства выборщиков от штатов. Это, конечно, очень маленькая вероятность. С другой стороны, представьте, что у вас десятизарядный револьвер, и вы играете в русскую рулетку, отправив один патрон в барабан. Совсем другие ощущения, правда? Вот теперь вы приблизительно понимаете, что чувствует Америка накануне исторического голосования.