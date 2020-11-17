Радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що адміністрація забезпечить професійну передачу влади Джо Байдену. Але станеться це, якщо перемогу останнього на нещодавніх президентських виборах підтвердять юридично.

Деталі заяви О'Браєна щодо передачі влади Байдену

Радник Білого дому, зокрема, підкреслив, хоча він і сподівався на перемогу Трампа, проте буде працювати з новою адміністрацією на чолі із Байденом. Про це повідомляє The Hill.

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Якщо команду Байдена – Гарріс визнають переможцями, а наразі все має такий вигляд, у нас буде дуже професійна передача влади від Ради національної безпеки, у цьому ніяких сумнівів немає,

– зауважив О'Браєн.

Водночас він припустив, що Трампу вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін.

До речі Трамп визнав перемогу Байдена на виборах, а згодом передумав

Вибори президента США 2020: що варто знати

3 листопада у США стартували 59 президентські вибори. Загалом на виборах було 11 кандидатів, але основна боротьба триває між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.

і Раніше між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів.

Під час виборчої кампанії Байден звинувачував Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджував, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.

Вже після перших результатів голосування Байден заявляв, що його перемога – неминуча . Натомість Трамп стверджував про фальсифікацію на виборах та вимагав зупинити підрахунок голосів.

. Натомість Трамп стверджував про фальсифікацію на виборах та вимагав зупинити підрахунок голосів. Сьогодні Трамп і надалі вважає себе переможцем. Він такожпереконує, що голосування супроводжували безпрецедентні порушення Конституції.

Якщо Байден очолить США, то віцепрезиденткою стане Каміла Гарріс.



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