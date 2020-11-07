У Білому домі розпочалися розмови щодо поразки чинного президента Дональда Трампа на нещодавніх виборах. Зокрема, радники очільника Білого дому переконують його готуватися до такого сценарію.

У Білому домі вже готуються до поразки Трампа

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на свої джерела, у продовж останніх двох днів радники обговорювали з Трампом перспективу поразки. Також вони підкреслювали, як чинному президенту слід відреагувати на такі підсумки виборів.

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Близьке оточення Трампа та джерела в Республіканській партії наполягають на тому, якщо переможцем президентських виборів буде оголошено Джо Байдена, то Трампу потрібно публічно виступити із заявою про мирну передачу влади.

Щоправда, високопоставлене джерело у виборчій кампанії республіканця заявило, що в разі програшу Трамп не буде виступати з традиційною промовою про свою поразку на виборах і вітати свого суперника з перемогою.

За їхніми словами, навіть якщо Трамп програє, він продовжить безпідставно заявляти, що його перемогу на виборах вкрали.

Згідно з даними резурсу, оточення Трампа розділилося на два основні табори.

Одна група, очолювана президентом і його сім'єю, все ще вважає, що у нього є шанс перемогти та що він повинен продовжувати боротися.

Друга група радників і республіканських чиновників, більш численна, вважає, що перемога майже вислизнула з його рук.

Проте, навіть ті, хто тепер вважає, що перемога Байдена є вирішеною, зазнають труднощів з тим, як повідомити цю новину Трампу, додає видання.

Вони знають, що він програв, але, схоже, ніхто не хоче сказати королю Ліру чи божевільному королю Георгу, що вони втратили імперію,

– сказав один із республіканців на умовах анонімності.

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