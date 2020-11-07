"Знають, але бояться сказати про це божевільному королю": Білий дім готує Трампа до поразки
У Білому домі розпочалися розмови щодо поразки чинного президента Дональда Трампа на нещодавніх виборах. Зокрема, радники очільника Білого дому переконують його готуватися до такого сценарію.
У Білому домі вже готуються до поразки Трампа
Як повідомляє The Washington Post з посиланням на свої джерела, у продовж останніх двох днів радники обговорювали з Трампом перспективу поразки. Також вони підкреслювали, як чинному президенту слід відреагувати на такі підсумки виборів.
Цікаво Люди Трампа таємно співпрацюють з Байденом, – ЗМІ
Близьке оточення Трампа та джерела в Республіканській партії наполягають на тому, якщо переможцем президентських виборів буде оголошено Джо Байдена, то Трампу потрібно публічно виступити із заявою про мирну передачу влади.
Щоправда, високопоставлене джерело у виборчій кампанії республіканця заявило, що в разі програшу Трамп не буде виступати з традиційною промовою про свою поразку на виборах і вітати свого суперника з перемогою.
За їхніми словами, навіть якщо Трамп програє, він продовжить безпідставно заявляти, що його перемогу на виборах вкрали.
Згідно з даними резурсу, оточення Трампа розділилося на два основні табори.
- Одна група, очолювана президентом і його сім'єю, все ще вважає, що у нього є шанс перемогти та що він повинен продовжувати боротися.
- Друга група радників і республіканських чиновників, більш численна, вважає, що перемога майже вислизнула з його рук.
Проте, навіть ті, хто тепер вважає, що перемога Байдена є вирішеною, зазнають труднощів з тим, як повідомити цю новину Трампу, додає видання.
Вони знають, що він програв, але, схоже, ніхто не хоче сказати королю Ліру чи божевільному королю Георгу, що вони втратили імперію,
– сказав один із республіканців на умовах анонімності.
До речі Байден випереджає Трампа у Джорджії, до перемоги – кілька кроків
Вибори президента США 2020: що варто знати
- 3 листопада у США стартували 59 президентські вибори. Загалом на виборах було 11 кандидатів, але основна боротьба триває між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.
- Раніше між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів.
- Під час виборчої кампанії Байден звинувачував Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджував, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
- Вже після перших результатів голосування Байден заявляв, що його перемога – неминуча. Натомість Трамп стверджував про фальсифікацію на виборах та вимагав зупинити підрахунок голосів.
Поділитися новиною