За попередніми результатами, на президентських виборах в США лідирує демократ Джозеф Байден. Але це ще не означає, що він переміг. Американські аналітики впевнені, що Америка в ці дні може зануритися в хаос судових позовів, перерахунків голосів і громадянського протистояння.

На момент записи программы, Джо Байден лидирует в гонке и набирает 253 голоса выборщиков, а его оппонент – республиканец Дональд Трамп – 214. Подробнее о том, почему Трамп не примет свой проигрыш и уже сегодня готовит страну к затяжной войне за пост президента – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Трамп мирно власть не передаст

Но подсчет голосов еще не завершился в ключевых штатах: Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Невада и Аляска и Северная Каролина. И в 4 из них предварительно лидирует Трамп.

Но многие обозреватели уже заявили, что результат подсчета голосов может затянутся на несколько дней, а то и недель из-за бесконечных исков в суды с требованием пересчета голосов. А также из-за агрессивной риторики Трампа, который еще за несколько недель до выборов четко давал понять – мирно он власть не передаст.

Более того, еще до окончательного подсчета голосов он заявил о своей победе. Мол, всем ясно, что победил он, вот только демократы в эти дни с помощью фальсификаций пытаются украсть его победу. И часть людей готова поддержать этот тезис на улицах.

Возможная дезинформация

Дошло до того, что твиттер даже стала помечать посты президента США специальной меткой, предупреждающей о возможной дезинформации. Адвокат Трампа, который копал грязь на Байдена до выборов, продолжил это делать и после – сразу в 2 штатах: Мичиган и Висконсин, команда президента подала иски в суды, чтобы остановить подсчет голосов.



Дональд Трамп / Фото Getty Images

Дело в том, что до определенного момента в этих штатах лидировал Трамп, но при подсчете последних голосов оказалось, что победу с минимальным перевесом одерживает Байден и выборщики перешли на его сторону. Причиной иска назвали то, что за Байдена якобы вбрасывали голоса с помощью бюллетеней для голосования по почте. Позже выяснилось, что никаких нарушений не было, но волну гнева среди сторонников республиканцев уже было не остановить.

Кстати именно голосование по почте взял на вооружение Трамп чтобы доказать, что победил он, а не Байден. Еще за 2 месяца до выборов президент США выступал резко против этой идеи. Он пытался блокировать финансирование Почтовой службы и призывал своих сторонников сорвать выборы проголосовав и по почте и на избирательных участках.

И вот сейчас, когда на досрочных выборах, 65 миллионов людей отдали свои голоса по почте, Трамп заявляет, что не признает их. Ведь в основном таким способом голосовали как раз демократы. Да и вообще, подсчет голосов нужно было остановить пока Трамп еще на коне.

Подогрел протестные настроения

И такими заявлениями действующий президент США только подогрел протестные настроения. В ночь после дня выборов в Вашингтоне, Портленде, Сиетле, Нью-Йорке, Филадельфии и ряде других городов митингующие требовали пересчета голосов, хотя окончательных цифр еще никто не знал. Где-то даже прибегнули к погромам и насилию. И такой хаос лишь на руку Трампу – для иллюстрации народного недовольства, якобы вызванного фальсификациями демократов.

Американское общество политично расколото

Аналитик и колумнист Philadelphia Inquire Уилл Банч четко подметил – утро после дня выборов показало, насколько сильно политически расколото американское общество. Ведь сторонники Трампа сегодня готовы объявить войну сторонникам Байдена. За 4 года президентства Трампу удалось подогреть настроения радикальных слоев общества:

он поддержал религиозных консерваторов нападками на ЛГБТ;

он дал зеленый свет процветанию различных теорий заговора. И это признают даже его сторонники.

Теория заговора

Чего только стоит движение Q, которое фактически стало культом Трампа. Его сторонники верят и проповедуют теорию заговора, согласно которой Трамп готовится разоблачить всемирную схему сексуальной эксплуатации малолетних, в которую замешана вся верхушка демократической партии. И команда Трампа такие группы только поддерживает!

Бред, скажете вы? А вы вспомните предвыборные заявления Джуллиани, о том, что в ноутбуке сына конкурента Трампа – Хантера Байдена, якобы, нашли фото маленьких девочек, намекающие на извращенные сексуальные утехи сына Байдена.

А сегодня Фейсбук заблокировал аккаунт Stop the Steal, поклонники которого исповедуют трамповскую теорию "украденных выборов" и призывают выйти на улицы с погромами, чтобы добиться победы действующего президента. Шутка ли, за день к сообществу присоединилось более 300 тысяч пользователей.



Хантер и Джо Байден / Фото Getty Images

Старая модель не работает

К тому же, старая модель – когда по географическому критерию можно было понять за кого тот или иной штат – уже не работает. Яркий пример жесткого партийного раздела – ситуация в городе Дейтон, штат Огайо. Сам город голосовал за Байдена, но его пригород Файерборн – уже за Трампа!

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К тому же Трампу удалось мобилизировать сельское население, на которое давно никто в американском политикуме не обращал особого внимания. Парадокс, но Трамп даже не обещал им ничего, он просто обратил внимание на тех, о ком все забыли. Поэтому социология в последние годы и сломалась. Уже нельзя четко сказать за кого выступает тот или иной штат, более того – уже даже не скажешь, кого поддерживает тот или иной городок. И противостояние происходит не между севером и югом, а на каждой улице.

Но и это еще не всё наследие Трампа. Он 4 года системно подрывал доверие американцев к государственным институциям и СМИ, повсюду заявляя, что те, только и занимаются тем, чтобы дурачить американцев. И это дало плоды.

По информации издания USA Today, которое опирается на соцопрос YouGov:

47% опрошенных американцев заранее считали, что результаты выборов будут нечестными;

опрошенных американцев заранее считали, что результаты выборов будут нечестными; 51% не примет победителя как легитимного президента;

не примет победителя как легитимного президента; а еще 56% американцев ожидают серьезного всплеска насилия на улицах.

И даже если Трамп уйдет – эти настроения останутся. Но уйдет ли?

Поле для манипуляций

Ведь если на выборах ни один из кандидатов не наберет 270 голосов, судьба Белого дома, по поправке в Конституцию США еще 1804 года, переходит в руки Палаты представителей, где большинство у демократов. Но это даст Трампу еще большее поле для манипуляций, ведь тогда еще проще будет обвинять демократов в фальсификации.

Но каким бы ни был исход выборов, очевидно, точку поставит Верховный суд, а не народ, или выборщики. Ведь Трамп нацелен оспаривать проигрыш до последнего и он готовился к этому заранее. Сенат, где большинство у республиканцев, в последние дни перед выборами утвердил на пост судьи креатуру президента Трампа – Эми Кони Барретт. И причудливость американской системы заключается в том, что даже если Байден победит на выборах этот самый Верховный суд в лице госпожи Барретт, еще несколько месяцев не позволит ему войти в Белый дом, под предлогом рассмотрения исков Трампа о пересчете голосов.

Прецедент в 1876 году

И американская история помнит подобный прецедент в 1876 году. Судьба тогдашних выборов решилась всего за 2 дня до инаугурации. Демократ Тилден опередил республиканца Хейза. Тилден набрал 184 голоса выборщиков, а Хейз – 165. Еще 20 голосов в южных штатах стороны оспаривали. В результате ожесточённых споров голоса были присуждены Хейзу и он победил с перевесом в один голос.

Победит ли Трамп

Победит ли Трамп таким же образом – большой вопрос. Но Трамп точно использует время споров для разжигания протестных настроений на улицах. И тогда на демократии в ее лучшем американском виде можно ставить крест.

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Наверное поэтому всё больше американцев разочаровываются в своей избирательной системе, когда победителя президентской гонки определяют не они, а 538 участников Коллегии выборщиков. Когда даже после огромного перевеса голосов народа, президентом может стать аутсайдер. Когда даже после подсчета голосов, Верховный суд может изменить исход гонки и объявить победителем кого угодно из конкурентов.

Рекордная явка

Наверное поэтому на этих выборах имела место рекордная за последние 120 лет явка – 160 миллионов граждан. К тому же Байден войдет в историю как кандидат набравший рекордное число голосов избирателей. За него проголосовали 70,5 миллионов американцев.

Но стоит констатировать, что за 4 года правления Трамп создал атмосферу ненависти к оппонентам, атмосферу, в которой проигрыш не признается, а передача власти мирным путем становится моветоном. Атмосферу, в которой пахнет зарождением диктатуры.