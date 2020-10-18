До виборів у США залишилось 2 тижні. Соціологи віддають перевагу Джо Байдену. Але це зовсім не означає, що Дональд Трамп не може залишитися в президентському кріслі на другий термін.

В 2016 году Дональд Трамп набрал на 3 миллиона голосов меньше, чем Хиллари Клинтон, но все равно стал президентом. Об етом – в блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Победа Трампа стала возможной благодаря 2-уровневой американской системе голосования. Если кандидат побеждает в каком-то штате – пусть даже с минимальным перевесом, то все голоса выборщиков от штата достаются ему. А потому можно набрать больше голосов по всей стране – но в итоге все равно проиграть.

Система "сшивает страну"

Сторонники этой системы уверяют, что она "сшивает страну". Они говорят о том, что если бы президент определялся простым большинством, то, по сути, главу государства выбирали бы четыре самых населенных штата:

Нью-Йорк;

Флорида;

Калифорния;

Техас.

А все остальные штаты лишь бессильно бы наблюдали за происходящим, не в силах повлиять на события.

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С другой стороны, симпатии крупнейших штатов уже давно известны:

Нью-Йорк и Калифорния голосуют за демократов. Техас – за республиканцев.

В этих штатах кандидаты даже нередко вообще не ведут кампанию, понимая, что победитель известен заранее. А потому основная борьба нередко идет за так называемые колеблющиеся штаты. Где настроения избирателей меняются от кампании к кампании.

Причем главная интрига сосредоточена вокруг таких штатов, как Флорида, Огайо и Пенсильвания, от которых победитель получает довольно много голосов выборщиков.

Рейтинг кандидатов

На сегодня, по данным социологов, Джо Байден опережает Дональда Трампа примерно на 10%. Но это общенациональный замер.



Джо Байден / Фото РИА

А исход выборов зависит от настроений избирателей в сложном пасьянсе штатов, которые суммарно способны подарить голоса 270 выборщиков – и усадить претендента в президентское кресло.

Нередко изменение настроений в отдельном графстве может поменять итоги голосования в целом штате. Поэтому большая политика в США нередко делается именно на местном уровне.

Вдобавок, значение имеет явка среди отдельных групп населения. Например, раньше белые американцы без высшего образования – так называемые "синие воротнички" – нередко голосовали за демократов. Но в 2016 году они составили костяк победы Дональда Трампа.

И интрига состоит в том, как много их придет на избирательные участки через 2 недели. Если явка в этой группе вырастет на 5% – с нынешних 65 до 70 – то Трамп имеет все шансы остаться в Белом доме.

Против Трампа играют несколько факторов

Во-первых, большинство американцев уже определились с тем, за кого голосовать. Те 8%, которые готовы изменить свое мнение в оставшиеся две недели – это, преимущественно, электорат Трампа. Который может передумать и уйти к Байдену.



Дональд Трамп / Фото rg

Второй фактор связан с коронавирусом. В начале кампании Трамп делал ставку на низкую безработицу и рост экономики, но карантин все это перечеркнул. Безработными оказались 22 миллиона американцев, а ковид унес жизни еще 211 тысяч и это число может вырасти до конца года по прогнозам до 380 тысяч.

В результате, только 35% жителей США одобряют действия президента по борьбе с эпидемией, а 52% считают, что Байден справится лучше.

Точно так же – на волне движения Black Lives Matter – большинство американцев считают, что Байден лучше справится с проблемами уличного насилия и расовой дискриминации.

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По сути, у Трампа есть лишь перевес в вопросах экономики. 48% американцев считают, что он больше подходит для решения этой задачи. Байдена тут поддерживают лишь 41%. Но еще полгода назад этот разрыв был больше на треть. Так что и тут кандидат от демократов догоняет своего визави.

Впрочем, в 2016 году американские выборы доказали, что они способны нарушать прогнозы и ожидания. Так что главная интрига в этот раз будет вокруг все того же колеблющегося штата Флорида. Мы узнаем результаты экзит-полов оттуда поздно вечером 3 ноября. А заодно – и имя следующего президента США.