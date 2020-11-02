Чим ближче до дня Х, тим сильніше в повітрі відчувається напруга. Ніби доповнюючи цю загальну атмосферу, в центрі Вашингтона магазини і кафе знову заколочують свої вітрини дошками на випадок заворушень. В ніч виборів у столиці заплановано декілька демонстрацій.

Судний день вже близько: американці простоюють черги, щоб віддати голос

Тим часом кандидати сфокусували свою увагу на ключових штатах, від яких може залежати доля виборів. Байден провів вихідні в Мічигані та Пенсильванії, залучивши до кампанії Барака Обаму. Трамп вирушив у Мічиган, Айову, Північну Кароліну, Джорджію та Флориду. І все це за один день.

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Але серед всіх штатів особливо цікаво виглядає Пенсильванія – в обох штабах кандидатів визнають, що без неї здобути Білий дім буде дуже складно. За опитуваннями, відрив між Байденом і Трампом там зовсім невеликий, – терези можуть схилитись в будь-який бік.

Штат, який двічі голосував за Обаму, але в 2016 обрав Трампа, цього року може полоскотати нерви обом партіям. Я б слідкував за ним особливо пильно – а також за Арізоною, Флоридою і Північною Кароліною.

Зазвичай ім'я переможця в США відоме в ніч виборів, але цього року процес підрахунку голосів може тривати довше (навіть декілька днів) – через те, що багато американців голосували поштою. Тому слід бути готовим до різних сценаріїв.

Взагалі, явка цього року вражає. На ранньому голосуванні вже проголосували понад 65% американців з тих, які віддали свої голоси в 2016 році. В Нью-Йорку люди стоять в чергах по 4 години. В Техасі явка вже більша, ніж була минулого разу в цілому, а в Монтані, Вашингтоні, Нью-Мексико, Джорджії і Північній Кароліні становить понад 90% від попередньої явки. І це все – ще до основного дня голосування, на якому також очікують довгі черги.