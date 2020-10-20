Демократи на чолі з Джо Байденом планують виграти у Трампа в трьох північних штатах: Пенсильванії, Мічігані та Вісконсіні. Розпочинаємо серію матеріалів про "хиткі" штати США перед виборами.

Сполучені Штати мають одну цікаву особливість, яка проявляється перед черговими виборами: це "хиткі" або "нестабільні" штати, де складно передбачити переможця. Можуть перемогти як республіканці, так і демократи.

24 канал розповість історії 9 штатів, які підходять під цей опис. У першому матеріалі йтиметься про північні штати: Пенсильванія, Мічіган, Вісконсин, які входять до так званого регіону "Великих Озер". Вони "схиляються до демократів", але все ще може змінитися. У всіх трьох штатах Трамп переміг у 2016 році, тож демократи тепер планують повернути їх собі та відновити "Демократичну Синю Стіну".

Мічіган та Вісконсін: втрачені фортеці

Трампа та Байдена чекають битви у кількох "хитких" штатах / Колаж Marketwatch

Мічіган

Штат з 16-ю голосами у Колегії Виборців довго був міцно за демократами. Їх кандидати в президенти виграли там шість разів підряд до появи Дональда Трампа. Він зумів перемогти у 2016 році, обійшовши Гілларі Клінтон лише на 0,3% або менше ніж на 11 тисяч голосів. Трамп став першим республіканцем, який переміг в Мічігані з 1988 року, після Джорджа Уокера Буша.

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Незважаючи на це, республіканці втратили штат на виборах у Конгрес через два роки. Демократи отримали також свого губернатора. Вони перемагали у сільскій місцевості, тоді як "синя партія" здобула голоси передмість. Якщо Трамп програє цей штат, права на помилку у іншому "хиткому" у нього вже не буде. З усіх сценаріїв лише два не включають утримання "Штату росомахи".

До речі, щодо голови штату Гретхен Уїтмер, яку ледь не викрали. Цьому вчасно запобігли у ФБР. 6 з 10 мешканців Мічігану задоволені тим, як вона бореться з пандемією коронавірусу. Хвороба вбила 7323 людей у штаті і це може серйозно вплинути на вибори. Мічіган же був одним з перших штатів, де республіканці розгорнули спротив обмежувальним заходам проти коронакризи.

Більшість виборців у штаті – білі, але є велика темношкіра спільнота у таких містах, як Детройт. Тут більше людей, ніж в середньому по країні закінчують старшу школу, але менше 30% – вищий навчальний заклад. Мічіган – доволі молодий штат. 24,4% населення складають люди 0-19 років, на другому місці – люди від 20 до 34. У Мічігані живе більше жінок, ніж чоловіків.

Байден спробує завоювати робочий клас, а також апелювати до міських жителів та меншин. Тоді як Трамп буде гучно "встановлювати закон та порядок" й сподіватися на підтримку сільских виборців. Поки що колишній віце-президент США веде в Мічігані на 7,6%.

Досі головні роботодавці Мічігану – автогіганти Ford та General Motors та чорна металургія. Від них штат дуже залежний, але політика адміністрації робить все тільки гірше (про це далі – 24). Загалом, торгова війна з КНР призвела до втрати 175 тисяч робочих місць ще у 2019 році, до епохи ковіду. На автомобільну промисловість Мічігану припадало 35% скорочень.

Детройт ризикує втратити свою промисловість через тарифи Трампа / Фото CTV News

Трамп обіцяв у 2016 році "повернути робочі місця в Мічіган". Втім, не так сталося, як гадалося. Насправді мічіганська економіка страждає більше, ніж в інших штатах. ВВП впав на 41% у другому кварталі, якщо брати річні оцінки. Через концентрацію автопромисловості, прогнози теж невтішні, бо тисячі людей втратили роботу, бо зупинились конвейєрні лінії.

Покращення на 17,3% очікують лише у третьому кварталі 2020 року. Загалом, щоб відновити мічіганську економіку, знадобляться три роки. Те саме і з рівнем зайнятості. Для Детройту – не так давно визнаного одним з найбільш депресивних міст США – це теж буде важким випробуванням. Але місто все одно розвивається набагато швидше ніж штат в цілому.

Сталевий провал Є й інша проблема: тарифи на сталь, введені Білим Домом, які призводять до втрати роботи. Через 4 роки після обіцянок Трампа одна з найбільших сталеливарних фірм в штаті, Great Lakes Works, закрилася та звільнила 1250 людей. Трамп планував підвищити тарифи на 25%, щоб захистити заводи. Але через них ціна на сталь зросла, а попит – зменшився. Інфраструктурний план, щоб його збільшити, ніколи не був виконаний. Існує загроза, що Ford, Chrysler та GM можуть взагалі піти зі штату через невигідні для них ціни на сировину.

Як республіканці "перегорнули штат"? В передмістях Детройту зросла підтримка консерваторів. Республіканці досі рекламуються у Мічігані, але втримати його вважається важчим завданням, ніж Вісконсін та Пенсильванію. Офіс Республіканської партії в Детройті пустий з 2013 року, єдиний хто висувався від Good Old Party, отримав лише трохи більше 9 тисяч голосів у 2018.

Інша справа – передмістя, де живе більшість людей. Там Трамп вигравав у 2016. Але основна боротьба ще попереду, бо 13% мічіганців робили свій вибір у останній тиждень кампанії.

До того ж, явка з 2012 по 2016 роки впала на 200 тисяч людей, зазначив для "Голосу Америки" політолог з Мічіганського університету Майкл Трауготт. "Демократи не дозволять Трампу та республіканцям підкрастися до них та викрасти перемогу, як минулого разу", – упевнений він.

Вісконсин

"Молочний штат" теж втрачає свій головний товар / Фото DrydenWire

Вісконсин має схожу історію. Це теж штат "Синьої стіни", яку республіканці розбили у 2016 році. Він має 10 голосів у Колегії Виборців. Трамп переміг тут завдяки 22,800 голосам, або 0,7%. Це вперше з 1984 року республіканець виграв саме народне голосування, коли таке зробив Рональд Рейган.

Також тут святкував Джордж Буш-молодший у 2000 та 2004 роках. Він хоч і програв по бюлетеням, але взяв Колегію Виборців. У штаті республіканці контролюють обидві палати місцевого Конгресу. Вісконсін вважається чи не найбільш поляризованим штатом США, де за 100 років при владі були як прогресивні, так і консервативні сили.

Демократи досі вважають, що його буде найскладніше забрати назад, бо він найменший з трьох. Втім, останні події показують, що, принаймні, частина з 5,8 млн населення "дрифтує" до "синього" табору. Штат має і демократа-губернатора.

Зіткнення двох кандидатів у президенти у Вісконсині зазвичай більш напружене ніж в інших штатах, а відрив зазвичай не такий великий. Але наразі, Байден випереджає Трампа на 7,1%. Місцевість була у новинах після стрілянини у Кеноші, де стріляли у Джейкоба Блейка та вбили ще двох протестувальників. Тож расове питання точно буде на повістці дня.

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Майже 80% виборців у Вісконсині – білі. Як і в Мічігані, падіння промислового виробництва призвело до зростання безробіття. Однією з причин провалу Гілларі у Вісконсіні – нездатність привернути на свою сторону білий робочий клас. І це гарний урок кампанії Байдена, яких помилок точно повторювати не варто.

Трампа підтримують виборці без диплому коледжу, тоді як випускники та жінки встали на сторону Байдена. Цікаво також, що у штаті республіканці теж використовують голосування поштою, тож атаки Трампа проти цього можуть вдарити і по його прихильникам.

До виборів Вісконсин виявився не готовим: недостатньо локацій для голосування, не вистачає персоналу, обмеження щодо голосування поштою. Це призвело до довгих черг та ризику зараження коронавірусом. 176 тисяч людей вже підхопили його, 1558 – померли. Цифри хоч і менші, ніж у Мічігані, але більшість звинувачує Трампа у поганій боротьбі з коронавірусом.

Трамп виграв штат, здобувши перемогу у його південно-західній частині, пише CNN. Це сільська місцевість, яка раніше стійко голосувала за "червону" сторону.

Чинного лідера США там підтримали багато людей, але зараз вони "втомилися від постійного інформаційного шторму" та постійної політики. І так, це район сюрреалізму: люди підтримують республіканців на місцевих перегонах, але цілком можуть віддати голос демократам, коли йдеться про президента.

Яскрава демонстрація розділення / Фото NYT

Втома почалася ще за Обами, але посилилася за каденції Трампа, особливо після перших дебатів. Ті демократи, які у часи коронакризи ще ходять від дверей до дверей, кажуть: жителі віддалених районів штату впевнені, що жодна партія не приділяє достатньо уваги їхній місцевості. Тож дехто голосував у 2016 році за третього кандидата, а зараз 14% вирішить лише в останній тиждень.

Кілька сіл "майже мертві", їх ділові центри щезли разом з вакансіями. І у фермерському штаті! Закриття ферм збільшилось на 20%. І знову війни на світових торговельних ринках змусили місцевих бізнесменів продавати менше продукції. У випадку Вісконсина – молока.Створюється все більше ферм від великих корпорацій, які знищують маленький бізнес.

Пенсильванія: один з ключів до Білого Дому

Пенсильванія – дуже важливий "хиткий" штат, виграш у якому означає великі шанси на Білий Дім. Він теж був програний Трампу на "прапорці" – 0,7% або 44 тисячі голосів. Звісно, тепер Демократи докладуть всіх зусиль, щоб повернути його собі. З часів Джорджа Уокера Буша республіканці на цій землі не вигравали (його син взяв Колегію Виборців на двох своїх виборах, але не голосування – 24).

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Звісно, поки не прийшов Дональд Трамп. Традиційно він виграв у більш бідних та віддалених районах, де виробництво сталі та вугілля останнім часом занепало. Тоід як Гілларі Клінтон (і зараз Джо Байден) покладаються на виборців у великих містах, таких як Пітсбург, Філадельфія та їх околиці. Також демократи вважаються "друзями" робочого класу. Це теж може зіграти свою роль у спробі повернути їх голоси в робочих містечках.

Важливу роль у Пенсильванії грає фрекінг – технологія видобування нафти, яка надає багато робочих місць. Цей штат – другий в США з виробництва природного газу. Трамп неправдиво заявляє, що Байден планує заборонити фрекінг. Сам кандидат від демократів заявляв, що лише хоче лише заборонити видавати дозволи на буріння на державних землях. І те лише тимчасово.

Безробіття зросло до 10,3% у липні. Не факт, що жителі почувають себе краще, ніж 4 роки тому.

До того ж, це рідний штат Джо Байдена, тож Трампу було, либонь, особливо приємно виграти у Скрентоні (він навіть згадував це Байдену, кажучи що він з села – 24), містечку з "Іржавого поясу". Коли Байдену було 10 років, родина переїхала до штату Делавер, який він і представляв 36 років.

"Іржавий пояс" або ж "Серце країни" Частина Східного узбережжя та Середнього Заходу США, в якому від Індустріальної революції та до 1970-х років були сотні заводів, фабрик, вугільних та залізних шахт. Вони були частиною "американської мрії", але наприкінці XX століття промисловість занепала. Багато хто вважає, що регіон міг би виграти від переходу до сучасних технологій.

Він став "гарячою точкою" COVID-19, але губернатор-демократ Том Вольф часто отримував схвальні відгуки за боротьбу з ним. Тут відрив Байдена від Трампа трошки менше, ніж у вище розглянутих штатах і складає 6,1%. Зараз у штаті зафіксовано 187 тисяч випадків, 8,555 людей померло. Це найбільше число серед всіх трьох розглянутих штатів.

На відміну від двох інших штатів регіону, Пенсильванія – дуже збалансований штат: по 9 представників від обох партій, по одному сенатору та губернатор-демократ.

Пенсильванія має більший розкид між віком населення: на першому місці люди 0-19 років, але на другому – 20,9% людей віком 50-64 роки. Також там більше вихідців з Латинської Америки – цілих 12%, темношкірих американців – 7,8%. Також 30,8% пенсильванців мають бодай диплом коледжу.

У всіх трьох штатах буде серйозна боротьба і лише власне вибори покажуть, чи вийде у демократів знову збудувати "Синю Стіну" на півночі Сполучених Штатів.