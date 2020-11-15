У Молдові 15 листопада відбувся другий тур голосування на президентських виборах. Згідно з першими офіційними даними після підрахунку 85,30% голосів, у президентській гонитві лідирує проєвропейська кандидатка Майя Санду.

Станом на 22:30 у Молдові вже опрацювали 85,30% протоколів й оприлюднили перші результати виборів. Про це повідомляє Центральна виборча комісія Молдови. Читайте також Вибори президента Молдови: у першому турі перемогла проєвропейська кандидатка Майя Санду Результати кандидатів у президенти Молдови Майя Санду (лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність") – 51,63% голосів виборців;

Ігор Додон (чинний президент) – 48,37% голосів. До слова, у Центрвиборчкомі Молдови підкреслили, що вибори минули прозоро й без особливих порушень. На деяких дільницях довелося продовжити роботу. Екзитполи в другому турі: Майя Санду – 54,8%,

Ігор Додон – 45,2%. Якими були результати кандидатів у першому турі Санду – 36,16% голосів виборців;

Додон – 32,61%​. Головне про вибори у Молдові Вибори президента Молдови відбулися 1 листопада.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців, в країні 15 листопада провели другий тур виборів.

У першому турі голосування явка становила 42,73%, у другому – 52,59%. На закордонних дільницях проголосували близько 250 тисяч людей.

У Молдові президента обирають на 4 роки.

У 2016 році до другого туру виборів у Молдові також увійшли Додон і Санду. Тоді перемогу здобув Ігор Додон – 52,11% проти 47,89%.