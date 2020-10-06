Після проведення першого раунду дебатів кандидат у президенти США Джозеф Байден збільшив відрив від конкурента Дональда Трампа до 13%. Що цікаво, всього за день до дебатів відрив становив практично невідчутних 2%. Та далі ще гірше – через кілька днів Байден наростив перевагу до 16%.

Рейтинги кандидатів за місяць до виборів

Опитування провів телеканал CNN протягом 1 – 4 жовтня, повідомляє Bloomberg.

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Джозеф Байден – 57%,

Дональд Трамп – 41%.

Таким чином за місяць до виборів Байден випереджає чинного президента на 16 пунктів. Видається, що підсумок виборів очевидний. Щоб врятувати ситуацію, Дональду Трампу доведеться добряче постаратися.

Яка підтримка у Байдена та Трампа після дебатів

Свіже опитування щодо рейтингів кандидатів у президенти США Байдена й Трампа спільно провели телеканал CNBC і компанія Change Research, повідомляє The Hill.

Джозеф Байден – 54%;

Дональд Трамп – 41%.

Крім того, в американців запитали, хто, на їхню думку, краще виступив на дебатах. Тут Джо Байдена підтримали одразу 53% опитаних, а Дональда Трампа – лише 29%.

Водночас одразу 45% опитаних висловили переконання, що чинний президент Трамп виступив на дебатах гірше, ніж вони очікували. Про Байдена таке сказали лише 11% опитаних. Одразу 77% американців зізналися, що їм було соромно за такі дебати.

Цікаво, що всього за кілька днів відрив кандидатів зріс від 2% до 13%, але лише 2% опитаних сказали, що змінили свою думку про кандидатів внаслідок першого етапу дебатів.

Якою була ситуація до дебатів:

Джо Байден – 47%;

Дональд Трамп – 45%.

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Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 каналу

Такі дані, опубліковані The Hill до дебатів, свідчили про те, що підтримка чинного президента зростала. У порівнянні з серпнем – на 3%. Водночас Байден навпаки втрачав симпатії населення.

Тоді 94% усіх виборців сказали, що вже визначились, за кого голосуватимуть. На думку 5% американців ще можна вплинути. Лише третина виборців планують голосувати поштою або заочно, решта таки планують відвідати дільниці.

Для порівняння – попередні зрізи рейтингів кандидатів

У квітні Байден був попереду на 6 – 10%.

А вже у кінці травня та в червні – не менше ніж на 10%.

У липні 2020 року розрив між кандидатами також складав близько 10% на користь Байдена.

У серпні 2020 за Байдена були готові проголосувати 50% виборців, за Трампа – 46%.

Коли відбудуться дебати між Трампом і Байденом

Кандидати у президенти США мають дебатувати тричі, ще в одних дебатах мають взяти участь кандидати на посаду віцепрезидента.

Президентські дебати відбудуться:

29 вересня – у Клівленді, штат Огайо;

15 жовтня – у Маямі, штат Флорида;

22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі.

Віцепрезидент Майк Пенс і сенаторка Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, в штаті Юта.

На що цікаво звернути увагу, спостерігаючи за кампанією у США

Найвищий рейтинг Байдена фіксували ще у жовтні 2019 року – тоді мовилося про 56%, а у Трампа було 39%. Тобто, до липня 2020 року суперники повернулися до статусу кво перед початком передвиборчої кампанії, а головне – перед початком пандемії COVID-19, яка суттєво вдарила по ситуації у Штатах в усіх аспектах.

а головне – перед початком пандемії COVID-19, яка суттєво вдарила по ситуації у Штатах в усіх аспектах. Дональд Трамп, попри будь-які рейтинги та новини, продовжує впевнено стверджувати, що є надзвичайно популярним та з легкістю чи й розгромом переможе усіх опонентів на виборах. А особливо Байдена, який "не здатен керувати країною".

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Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року й будуть 59-ми за ліком в історії країни.