Після вибуху 1 жовтня біля будівлі Вищого антикорупційного суду судді, причетні до розгляду провадження про "Енергоатом" та "СхідГЗК", звернулися до ВРП та Офісу генпрокурора: заявляють про втручання у їхню роботу.

Антикорупційні судді поскаржилися генпрокурору та ВРП

ВАКС надіслав до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора скаргу на дії сторін у справі про розкрадання на державних підприємствах "Енергоатом" та "СхідГЗК". Про це мовиться у повідомлення пресслужби ВАКС.

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Основним фігурантом справи є колишній депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Микола Мартиненко.

У чому суть скарги суддів Вакс

Адвокати завалюють суд "безпідставними заявами та клопотаннями".

Також вони неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у ЗМІ.

Один з адвокатів ініціює питання про притягнення суддів до кримінальної відповідальності.

Заключним кроком, який дав суддям упевненість що зазначене вище є саме узгодженими діями щодо втручання у діяльність суддів, став випадок із вибухом невідомого пристрою на місці, де паркує автомобіль головуюча у справі,

– мовиться у заяві ВАКС.

Нагадаємо, вибух у внутрішньому дворі ВАКС стався 1 жовтня. Поліція розслідує цей випадок за статтями про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

У підсумку судді ВАКС наголосили: такі дії сторін справи – це "втручання у діяльність суддів".

Коротко про справу Мартиненка

Мартиненка звинувачують в організації схеми з розкрадання на двох державних підприємствах – "Енергоатомі" та "СхідГЗК".

Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини (урановий концентрат), але керівництво купувало її за кордоном через фірму-прокладку в Австрії, пов’язану з Мартиненком.

Збитки держави оцінили у 17,2 мільйона доларів.