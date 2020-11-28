В окупованій Горлівці стались вибухи на заводі "Енергомаш": загинули російські військові, – ЗМІ
В окупованій Горлівці стались кілька потужних вибухів на заводі "Енергомаш". Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, загинули 12 російських військових, серед них – майор збройних сил Росії.
Горлівка залишилась без повітряної оборони
Як повідомляють джерела журналіста, вибух розніс вщент зенітно-ракетні комплекси "Оса-АКМ", а також боєприпаси до них. Про це Цаплієнко написав у своєму телеграм-каналі.
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Сума збитків може сягати 80 мільйонів доларів. Також Горлівка, яку контролюють російські сили, залишилась без протиповітряної оборони. На місце інциденту виїхала спеціальна група слідчих з російської генпрокуратури.
У Горлівці вибухнув невідомий пристрій біля шахти
Зазначимо, що 30 жовтня у Горлівці поблизу шахти 6/7 спрацював вибуховий пристрій. Від численних осколкових поранень загинули троє чоловіків.
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