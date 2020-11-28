В окупованій Горлівці стались кілька потужних вибухів на заводі "Енергомаш". Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, загинули 12 російських військових, серед них – майор збройних сил Росії.

Горлівка залишилась без повітряної оборони

Як повідомляють джерела журналіста, вибух розніс вщент зенітно-ракетні комплекси "Оса-АКМ", а також боєприпаси до них. Про це Цаплієнко написав у своєму телеграм-каналі.

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Сума збитків може сягати 80 мільйонів доларів. Також Горлівка, яку контролюють російські сили, залишилась без протиповітряної оборони. На місце інциденту виїхала спеціальна група слідчих з російської генпрокуратури.

Зверніть увагу! Як повідомив Андрій Цаплієнко, наразі інформацію про вибух перевіряє українська сторона.

У Горлівці вибухнув невідомий пристрій біля шахти

Зазначимо, що 30 жовтня у Горлівці поблизу шахти 6/7 спрацював вибуховий пристрій. Від численних осколкових поранень загинули троє чоловіків.