У Таїланді, у провінції Самутпракан, на східній околиці Бангкока 22 жовтня стався вибух на газопроводі. Інцидент забрав життя щонайменше трьох людей, до лікарні потрапили ще 28.

Вибух пошкодив десятки автомобілів та будинки

Трагедія сталась близько 13:00 за місцевим часом поблизу індустріального парку. Про деталі інформує Xinhua.

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За попередньою інформацією, загинув місцевий мешканець, будинок якого – поблизу місця вибуху. Ще двоє потерпілих померли вже у лікарні.

Вибух був настільки потужним, що постраждало поліцейське відділення та більше ніж 20 автомобілів. Пошкоджень зазнали й з десяток будинків.

Офіційно причину вибуху ще не назвали

На місце займання прибули одразу 50 одиниць пожежної техніки. Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу.На це вони витратили більше ніж годину.

Зверніть увагу! Наразі поліція не повідомляє офіційної причини трагедії. Проте в міністерстві енергетики країни зазначили, що цілком ймовірно, що пошкодження міг спричинити екскаватор, який працював у цьому районі.

Дивіться фото з Таїланду / Фото з фейсбуку v2maungprakarn

Дивіться відео з місця вибуху: