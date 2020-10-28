Внаслідок вибуху 28 жовтня на газопереробній станції у Дергачівському районі, що на Харківщині, загинули та постраждали люди. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом трагічного інциденту.

Поліція відкрила кримінальну справу

Справу розпочали за статтею про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Про це у фейсбуці повідомляє поліція Харківської області.

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Максимальне покарання передбачає ув’язнення терміном від 2 до 10 років, а також позбавлення для винуватців права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж 3 років.

На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Наразі вони встановлюють усі обставини вибуху.

Що відомо про вибух газу на Харківщині

Інцидент трапився приблизно о 11:35 28 жовтня.

Вибух газу частково зруйнував будівлю газорегуляторного пункту й загоряння газу.

На жаль, двоє людей загинули на місці у результаті самого вибуху. Ще 9 людей постраждали – їх з травмами різної важкості госпіталізували.

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