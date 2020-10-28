Вибух газу на Харківщині: відомий стан постраждалих
Пожежу на газопереробній станції Дергачівському районі Харківської області вже ліквідували. Під завалами знайшли тіла двох загиблих. Крім того, постраждали ще 9 людей, з яких частина у вкрай важкому або критичному стані.
Про стан постраждалих внаслідок вибуху в Дергачівському районі повідомляє місцевий телеграм-каналі "Харків.Live" і видання "Сегодня".
Варто знати На Харківщині – вибух на газопереробній станції: загинули люди – фото
З дев'яти постраждалих шістьох тих, хто отримав найважчі травми, відвезли в обласний центр – у 4-ту лікарню невідкладної медичної домоги Харкова. Трьох тих, чиї травми не такі серйозні, відвезли в районну дергачівську лікарню.
Що відомо про найважчих постраждалих:
- у двох людей опіки близько 60% тіла – вони в критичному стані,
- ще двоє постраждалих – у вкрай важкому стані,
- інших двох наразі обстежують медики.
Керівник Центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф Харківської облради Віктор Забашта не виключає, що кількість загиблих може зрости.
У постраждалих переважають опіки. Наприклад, у двох вони складають близько 60% тіла. У решти подряпини, є контузії. Завал ще повністю не розібраний, тому не виключено, що зросте число виявлених загиблих,
– заявив Забашта.
Коротко про вибух на Харківщині:
- Він трапився на газопереробній станції в Дергачівському районі Харківської області 29 жовтня. Внаслідок вибуху трапилася й пожежа газу, яку ліквідовували протягом двох годин.
- Внаслідок вибуху й подальшої пожежі загинули щонайменше двоє людей. Наразі відомо, що постраждали щонайменше 9 людей, але в кожного з них різні типи травм.