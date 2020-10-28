Пожежу на газопереробній станції Дергачівському районі Харківської області вже ліквідували. Під завалами знайшли тіла двох загиблих. Крім того, постраждали ще 9 людей, з яких частина у вкрай важкому або критичному стані.

Про стан постраждалих внаслідок вибуху в Дергачівському районі повідомляє місцевий телеграм-каналі "Харків.Live" і видання "Сегодня".

Варто знати На Харківщині – вибух на газопереробній станції: загинули люди – фото

З дев'яти постраждалих шістьох тих, хто отримав найважчі травми, відвезли в обласний центр – у 4-ту лікарню невідкладної медичної домоги Харкова. Трьох тих, чиї травми не такі серйозні, відвезли в районну дергачівську лікарню.

Що відомо про найважчих постраждалих:

у двох людей опіки близько 60% тіла – вони в критичному стані,

ще двоє постраждалих – у вкрай важкому стані,

інших двох наразі обстежують медики.

Керівник Центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф Харківської облради Віктор Забашта не виключає, що кількість загиблих може зрости.

У постраждалих переважають опіки. Наприклад, у двох вони складають близько 60% тіла. У решти подряпини, є контузії. Завал ще повністю не розібраний, тому не виключено, що зросте число виявлених загиблих,

– заявив Забашта.

Коротко про вибух на Харківщині: