Вибух на Харківщині пролунав 28 жовтня і забрав життя щонайменше двох осіб. Наразі точних причин вибуху не повідомляють, однак відомо, що він стався під час планових робіт газовиків.

Внаслідок вибуху одразу два селища на Харківщині залишилися без газу. Деталі трагедії повідомила речниця компанії "Харківгаз" Ольга Клименко, передає "Суспільне".

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Деталі вибуху на Харківщині

Вибух пролунав у селі Березівське, однак сусідні селища Пересічне та Вільшани Дергачівського району також опинилися без газопостачання.

На місце виїхав наш головний інженер. Зараз відомо, що відбувся вибух у селищі Березівське. Там планові роботи проводилися на газорозподільчому пункті,

– розповіла Клименко.

Наразі під'їзд до місця події обмежений червоною стрічкою. Працюють рятувальники, газова служба та правоохоронці.

Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за статтею 273 про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах. Максимальне покарання статті передбачає ув'язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

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