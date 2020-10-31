У лікарні Челябінська 31 жовтня прогримів вибух. Рятувальники встигли евакуювати усіх пацієнтів та медичний персонал, однак двоє людей загинули.

Деталі трагедії

Як відомо, вибух відбувся у приміщенні для зберігання балонів з киснем. Через це кілька пацієнтів залишилися без кисневої підтримки. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Важливо У Челябінській лікарні стався потужний вибух: евакуювали 158 людей – фото, відео

Два пацієнти челябінської поліклініки померли в реанімації через те, що залишилися без кисневої підтримки під час вибуху. Загалом з лікарні евакуювали 158 осіб. Раніше у МОЗ Росії говорили, що готують трьох пацієнтів, яким потрібна штучна вентиляція легенів, до переведення в міську лікарню №1.

Що відомо про причини вибуху

У мерії кажуть, що вибухнула киснева станція, без неї складно забезпечити лікування хворих на COVID-19. У ЗМІ говорять, що лікарі використовували кисневе обладнання вперше. І вибух могли спричинити порушення під час монтажу або експлуатації обладнання.

Зараз слідчі розв'язують питання про порушення кримінальної справи за статтею "Недбалість".

Наслідки вибуху у челябінській лікарні / Фото Mash

Момент вибуху у лікарні Челябінська: дивіться відео

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