Від вибуху у лікарні Челябінська загинули двоє пацієнтів: вони залишилися без кисню
У лікарні Челябінська 31 жовтня прогримів вибух. Рятувальники встигли евакуювати усіх пацієнтів та медичний персонал, однак двоє людей загинули.
Деталі трагедії
Як відомо, вибух відбувся у приміщенні для зберігання балонів з киснем. Через це кілька пацієнтів залишилися без кисневої підтримки. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Важливо У Челябінській лікарні стався потужний вибух: евакуювали 158 людей – фото, відео
Два пацієнти челябінської поліклініки померли в реанімації через те, що залишилися без кисневої підтримки під час вибуху. Загалом з лікарні евакуювали 158 осіб. Раніше у МОЗ Росії говорили, що готують трьох пацієнтів, яким потрібна штучна вентиляція легенів, до переведення в міську лікарню №1.
Що відомо про причини вибуху
У мерії кажуть, що вибухнула киснева станція, без неї складно забезпечити лікування хворих на COVID-19. У ЗМІ говорять, що лікарі використовували кисневе обладнання вперше. І вибух могли спричинити порушення під час монтажу або експлуатації обладнання.
Зараз слідчі розв'язують питання про порушення кримінальної справи за статтею "Недбалість".
Наслідки вибуху у челябінській лікарні / Фото Mash
Момент вибуху у лікарні Челябінська: дивіться відео
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