На шахті імені Героїв космосу в Павлограді на Дніпропетровщині стався спалах метану. Інцидент трапився приблизно 0 9:30 ранку 15 листопада в 1126 лаві на глибині 370 метрів.

Спалах метану на шахті в Павлограді: що відомо

Після спалаху метану керівництво шахти ввело план ліквідації аварії. Всіх працівників, що працювали під землею, вдалося оперативно вивести на поверхню. Їх там оглянули медики. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу "ДТЕК Павлоградугілля".

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За словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, в результаті вибуху четверо працівників звернулися по допомогу до медичного закладу. Двом з них, які отримали незначні термічні опіки, надали необхідну меддопомогу. Опісля їх відправили на амбулаторне лікування та оформили лікарняні.

Волинець додає, що на дільниці виявили джерело пожежі. Бійці гірничорятувальної служби розпочали необхідні заходи, направлені на ліквідацію аварії .

Не виключено, що буде потреба у спорудженні перемичок для обмеження повітря, кисню на аварійній дільниці,

– зауважив голова Незалежної профспілки гірників.